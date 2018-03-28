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Против Тулеева в частности и Кемерово вообще развернут настоящий террор. Террористы издеваются над родственниками погибших, над шахтёрами, над государственными служащими, над всеми, над кем хочется. Я не знаю, если еще после этого останутся какие то люди, которые действительно считают что навальнеры, либерал-гондоны и прочая х*ита является оппозицией,а не врагами, то тогда таким людям уже ничто не поможет, они сами как враги, ибо тупость опасна не меньше.

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Аман Тулеев о терроре. Всё спланировано, всё заготовлено. Это пособники массовых убийц, которые сожгли детей заживо. Думаю здесь совместная работа британской разведки была и црушных гондонов неучтёнки. Всё на это указывает, как почерк, так и персоны подтанцовки на крови, а так же полная синхронизация с действиями британской старой суки Мэй энд компани, а так же с шестёрками-петьками и прочими тварями.

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Аман Тулеев молодец что говорит это людям НАМ ВСЕМ, ибо считает людей способными понять то, что происходит, это по нашим временам просто героизм

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Умер Олег Анофриев,он любимый певец моей бабушки, а это её любимая песня у него, помню всё детство как она её пела.

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Наследный принц Саудов слазил в США в то самое время когда Катарец - к Светлейшему.

Наметился такой раздел, сие во всяком случае пока...ну пока Сауды живы, но я не считаю что они живы надолго, вот не считаю и всё тут.

Так вот, Сауд как истинный "дебилыБл*дь" ну вы помните сие, сказал амерским вместоСМИшным помойкам практически открыто и прямо, что США вынуждали Саудов лепить ваххабитов. радикализировать их, изначально типа супротив продвижения интересов Союза, ну вы поняли - заради добры знамо дело как обычно. Тот факт что сии гирои в данное время как бЭ являются той самой мировой злой, с коей как бЭ борюцца США Сауда не смущает, ну ибо када ты дятил ты не связуишь одно с другим и считаешь что иные тоже не обладают адекватным мышлением...Далия собственно Сауда не смущает и тот хвакт что США типа вешали всем на ухи что Сауды ни при делах, мол, оно само накакалося, в крайнем случае сие персы накакали, а тута вылазит Сауд с необременённым интилектам рыльцам и выдат так налехке такую х*иту. Но тут конечно, нужно понимать, что в США действительно у публики не очень с логическим мышлением и памятью, посему вероятно никто и не заметит, но заметят старикашки, коие из ума ещо не выжыли и ужо чо они про то подумают мы не знаем, вероятно посоветуют старому Сауду чтоб он отрезал язык молодому, ну хвост яво знаит, а может оставят так, ну типа приболевший верблюжатник, чо с яво взять. Йеменцы у*уйкали недавно саудовский самолётус, ну как саудовский - амерский вообче то ухаха Сауды акромя вирблюдов и колючак к им в комплекти мало чо ещо производют ыхыхы посему самолётус амерский, амеры перебрасуют жы к Саудам свои силёнки, Ирдоган их давит у сибя, в Сирии щас им кислорот шыбко перекрытый, дак оне видать хотят пошыбче помочь Саудам в Йемени, что дело совершенно биснадёжноя, но пущай, сие хорошо что они раскорячюцца тама всюду и всюду будут в дирьме, сие полезно всем в конечном итоге, ибо наглядно демонстрирываит истинную мощч и силу виликих воитилиф, коие тама всей бандай в Йемени босоногих рибят в юбках одолеть ни в состоянии УХАХА вот блин капец, сие я джыть вам клипал про Афган и прочии норы, када они говорят, мол, мы тама воюим супротив злы, ну сие смишно, ибо даже сии " террористы " в Афгане акромя как убивать СВОИХ мирных жителей ничем более не занималися, странное дело, ядрит тваю, сии виликии воитили на кого бы ни напали - всигда сие ни американцы, ну сие так оне борюцца с американской оккупацией - убивают кого угодно, но не американцев, такая вот борьба, угу, сие как непобедимыи всей НАТОЙ жарители липёх в Ираки и Сирии, ужо самую мощную армию всех времён Гитлировскую коалицыю разбили за сие время, а вот жаритилий лепёх - никак, ибо шыбко оне сильныя ухаха мощнейшая армия миру, коию НИКТО И НИКОГДА не видел ухаха ой, заштоминесие.

Тэкс...про чо я начил, при чом тута Афган, ядрит тваю...ага..Йемин.. так вот, сие джыть наши и персы типа тама ни при дилах джыть, мол, сие пацаны в юбках, мы ничо ни знаим и даджыть мистами осуждаим ухаха но получут сии воитили амеры с саудами в Йемини точно так же как и всюду, ибо в Йемини они тоджыть ни нужны са сваей харяй нам тама воду мутить, ибо сии амеры они джыть как мышы - они именно мутют воду, посему их нада выдавливать тама отовсюды...остануцца оне в итоги тама токмо в Русалими в лыжы обутыя с мышами в засади сидеть ухаха. Нада брать всем пример с Ирдогана и турок, имею в виду в отношении ко всяким амерам и прочим бритам - тама нахвост Ирдоган токмо яму слово - он в ответ пиисят, мол, от каво сие мы слышым, товарищчи, вы токмо гляньти на этих дятлаф, кто сие нам про агрессию на курдаф говорит - ни те ли что всю жисть токмо грабют и агрессирывают и болия нихвоста? ухаха обчим коллективныя и одиночныя нападения на Ирдогана ничо не дали - он их токмо наХу. не посылаит но и то, я уверинный токмо из за своей природнай воспитаннасти и культурнасти и болия ничаво ыхыхы. Болия таво - токмо ивропейцы чо то квакнут про то, что, мол, тама дыры в вашам забори нада заделать - Ирдоган тут жа прямо говорит про деньги, мол, давайти денях и мы отримонтирываим свой забор, корочи иврапейцы ни привыкли шыбко часто давать деньги за римонт одного и того жа забору, надуваюцца, зляцца, а Ирдоган с отришонным лицом в эту времю ковыряит сию дыру пошыршы, чтоб оне быстрея думали ухаха корочи издивается над всеми как токмо хочит, сие прикрасна, яво дажы персы бранить пиристали, видать получают удовольствию, посему подобрели ыхыхы..

Так вот, Катар жы буит С 400 покупать как я понил, ну и пока ни купил и пока амеры тама шляюцца этот комбинатор джыть типа делаит вит что он на самой дели никуды ни идёт, мол, случайно так вышло, взболтнул про покупку а типеря неудобно отказувацца, ну все джыть понимают, что сие ясный переход в иной лагерь в ясный обком, ибо ужо хотя об том ничего не говорицца открыто и прямо - все понимают, что лагеря таки образовываюцца. Ну Катарец может долго лепить горбатого, что он типа потаму, что Турцыя хорошая и он с ими а не с нами, а С 400 покупаит ибо Ирдоган посоветувал, ну чо то тама придумаит чтоб оне яво ни придушыли пока тама не утрисёцца всё получшы, ибо Катар маленький а всюды злыя Сауды и их вонючки, посему Катариц щас по возможности постараицца привратицца в невидимку, чтоб про яво забыли ухаха ой капец..

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Так...чо то я начил клипать про одно хотел, но свинул куды то в иноя...обчим сие обизболивающии действуют видима, ибо нажрался и типеря ни сображаю ыхыхв Так...я пошол. вирнусь када та, чо то поклипаим ещо, но ни шыбко вумного, ибо...ибо так и всё.

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Что интересно для этого..для этой трагедии, наблюдаю такую картину..которая похожа, ну вот помните, недавно разборки про ритуальное убийство царя - тут же, ещо до разборок иудейские союзы начали возмущение, мол, антисемитизм, что характерно...потом Путин сказал в духе, мол, не всякий с паспортом РФ есмЪ русский и апять обвинения в антисемитизме...ну как говорицца на мыше ярмолка горит. Так вот, в этот рас они опять начали сами кричать об том, что на почве антисемитизма их обвиняют в жертвопринршении на Пейсах и всюду появились боты коие эту х*иту пропихивают.

Что хотелося бы мне сказать по этому поводу - нехорошо пиариться на чужой крови, и вопеть опять о себе любимых. Я например считаю что это спецслужбы Британии и части ЦРУ и никакие ваши пейсахи тут ни при чом - не весь мир крутицца вокруг вас, ни заЁ*уйти.

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Может и не писать ничего...отвратительное ощущение сегодня именно от сетевых блевотников и журнашлюх, прям тошнит...можыт лимона сожрать....

Нужно оставить эту тему на время вместе с настроением, ибо враг хочет чтоб мы находились в состоянии постоянного стресса и уныния, а так же чтоб общий инфо-фон в РФ был угнетающим. Посему нужно делать наоборот, наперекор врагу. Конечно журнашлюхи будут кричать ещо долго, но это не означает что мы должны им подвывать.

Но перед тем как закрыть эту тему допишем важную мелочь. Как вы знаете, как я вам клипал, когда идёт такая война, ни одна сторона не говорит что именно происходит...и вообще такие вещи редко оглашаются, что считаю ошибочным. Ну то есть вы поняли - директора Тоталь случайно убили, Немцова с будуна чеченец сам завалил. по собственной инициативе,ибо испытывал к нему неприязнь, нет, какие наХ спецслужбы, нет, знамо дело нет...самолёты наши за эти несколько лет градом сами падали, горело всё само, особенно старики в домах престарелых, больные в домах для психбольных и дети.. так случайно софпало, совершенно случайно. Боинги исчезали и падали тоже случайно, башни в Нью-Йорке, а так же ещо кучку зданий вместе с Пентагонией уничтожели жарители лепёх, они же верблюжатники, они жа - передовой военный отряд мировой злы и так далии и тому подобное, включая геев-ваххабитов коие нападали на невиновных парижан, всё сие случайно и само собой, знамо дело так.

Так вот, кому удобно так считать, лучше мой блог не читать и не писать всякую х*иту в комментариях, вы можете считать как вам угодно - но в своих блогах, а не в моём.

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Журнашлюхи разжигают

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Мышовым вумикам коие решыли донимать ката сообчиствай. Я писал вам Укас, но вы невнемлите. Типеря забаню Вконтакте пару-тройку попавшихся мне под горячую лапу мышов, любых - в назидание вам.

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