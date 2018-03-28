В Крыму будет война. Слишком МНОГО оружия.

1. В Симферополе и Ростове-на-Дону продолжилось судилище по ялтинскому “делу Хизб ут-Тахрир”. Под катком репрессий находятся Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук, задержанные в феврале-апреле 2016 года. Следующее заседание палачей режима состоится 12 апреля, информирует svodka.net.

2. Оккупанты до 30 апреля продлили содержание под стражей анархиста Евгения Каракашева из Евпатории. 1 февраля с применением грубой силы оккупанты задержали Каракашева, обвинив его в “экстремистских высказываниях в социальных сетях”. Сегодняшнее судилище возглавляла Ирина Каменькова.

3. В Керчи с 2 по 4 апреля оккупанты проведут очередные массовые террористические учения. Предупредили, что на улицах некогда мирного города появятся спецтехника и люди с оружием, в одном из районов города вероятно оцепление. Просят не пугаться, а привыкать.

4. В Крыму будет война. Слишком МНОГО оружия.

Читайте: Крым вернется неожиданно - Чийгоз

5. Под Феодосией отметили “День национальной гвардии россии”. Крымчане могли посмотреть, как и чем будут разгонять их протесты понаехавшие из Дагестана оккупанты. Детям традиционно дали в руки оружие.

6. “В четвертый раз в Керчи проходит конкурс, направленный на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне”. Сколько можно в эту военщину втягивать детей?

7. Проезжал мимо Музыкального театра, что на площади членина в Симферополе. На фасаде повесили громадный экран. Думал, что показывают объявление музыкальных спектаклей или какие-нибудь видеоклипы, но нет… Шёл ролик о работе рашистского спецназа!!!! Крымздец!!! Зубы скрипят от ненависти. НЕНАВИЖУ этих МРАЗЕЙ!!!!

Читайте: В Москве уже не скрывают, что продают в Азербайджан устаревшее оружие, - Злой одессит

8. Оккупанты в Евпатории провели РАЗРЕШЕННЫЙ митинг скорби по погибшим в Кемерово. Объясните мне кто-нибудь, зачем и здесь вырядили детей в камуфляж? Да что же вы за конченные ублюдки!!!!!?

9. Крымчане! Выходя на РАЗРЕШЕННЫЙ скорбинг, помните — ФСБ россии требует закрывать аварийные выходы в школах, детских садах, больницах, кафе и кинотеатрах. ФСБ россии требует заборы вокруг наших автостанций, чтобы, когда ФСБ будет проводить теракт, никто не спасся, и жертв было столько, сколько им надо.

10. Знаете, что меня раздражает в их типа скорби? Если бы их любимый путин принял решение спустить все на тормозах, как это было в первый день, то они бы так и продолжали молчать, как безвольное стадо. А поскольку разрешено жалеть, то они забили все соцсети РАЗРЕШЕННЫМИ свечками.

11. Одни ватники на крымских пабликах считают, что все, пришедшие вчера на митинг в Кемерове, являются носителями украинских паспортов и хорошо обученными хохлами-провокаторами, цель которых — разрушение россии. Другие уверены, что поджог торгового центра совершили “америкосы, чтобы дестабилизировать обстановку в стране”. Напомню, что губернатор Тулеев присутствующих на митинге назвал бузотёрами, а не родственниками погибших, цель которых — раскачивание лодки.

12. С пассажирским водным сообщением между оккупированным Крымом и россией как-то не очень сложилось, следовательно нас радуют новыми перспективами — сообщением с Сирией, куда “крымчане смогут путешествовать на кораблях”, сообщили оккупанты. Сам себе завидую. Пропагандоны на радостях разместили эту новость в рубрике “Развитие Крыма”. Чувствую, все туры будут “горящими”. Причем грядущее сообщение с Сирией оккупанты считают “одним из крупных позитивов”.

13. Аксенов пообещал заменить в следующем году 2100 лифтов. Капец, ты уже дороги пообещал, пенсии, зарплаты, медицину, туристов, долины силиконовые и игорные… Что ты только не обещал, ОПГшник глупый.

14. Под Симферополем развалилась новая дорога. ГОСТ рф соблюдали точно. Дорога продержалась сутки.

15. Нескончаемый поток саранчи крымчане останавливают, как могут: “Собираемся с семьей переезжать к вам в город (Симферополь). Какие у вас есть колледжи, желательно при институте?”. Ответы: “Не нужно к нам переезжать. У нас отсталый регион, угнетённый Украиной. Тут всё очень плохо. У вас в рф гораздо лучше. Оставайтесь у себя”, “Тут медом помазано, что сюда все едут?”, “Спросите в соседней ветке у чувака с Перми. Он подтверждает, шо тут пипец. И это после Перми! Задумайтесь, оставайтесь у себя!”, “Такое чувство, что неудачники со только материка решили, что в Крыму земля обетованная. Это них*ра не так, тут все хуже, чем у вас”.

16. Впервые за много лет зашел на одноглазики. Поискал своих. Нашел… Флаг русни, колорадские ленты и “копейка” как символ успеха. Закрыл нахрен.

P.S. “Разговаривал со знакомым, который старается быть аполитичным человеком. Не общались пару лет. В своё время в аннексии он видел “возможности”… Он занимается бизнесом и во все времена оставался на плаву. Бизнес небольшой, что позволяет не привлекать внимание оккупантов, но доходный, что позволяет безбедно жить. Часто бывает за границей. Больше задает вопросов и слушает, но ведь и по вопросам можно понять, что в голове у человека. Попробую представить вам несколько субъективных выводов из нашего общения: 1) В улучшение жизни в ближайшие годы не верит. От слова СОВСЕМ; 2) Уехал бы, но пока рассматривает варианты. Думает, как сохранить собственность и доходы. Если доходов не станет, оставит недвижимость (для возможности возвращения) и свалит; 3) Про “документы рф” даже не заикался. Аусвайс — он и в Крыму (или особенно в Крыму) аусвайс; 4) Обеспокоен военной риторикой и тем, что быдло это хавает; 5) Пугает совок в головах большого количества людей, живущих рядом. Боится за будущее семьи и бизнеса; 6) Над “выборами” путина ржет. И сам в них не участвовал… Короче, подсознательно забандерился, но пока об этом не догадывается”.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира