Следствие рассматривает две основные версии пожара в торговом центре российского Кемерово: неисправность системы противопожарной безопасности и самоподжог. Об этом сообщил председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин. Пожар в Кемерово произошел 25 марта Фото: ЕРА "Выдвигаются две основные версии: это неисправность системы противопожарной безопасности, и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности, – это должностные лица и специалисты, – они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия", – сказал глава Следкома.Один из свидетелей пожара, аниматор и фотограф по имени Евгений, утверждает, что поджигателем является мальчик лет 12, который дважды пытался поджечь аттракцион.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.В МЧС РФ заявили о завершении обследования сгоревшего торгового центра 27 марта, а также сообщили, что пропавших без вести в результате пожара в торговом центре нет. При этом родственники жертв собрали данные о 85 пропавших без вести.26 марта несколько очевидцев заявляли, что погибло намного больше посетителей "Зимней вишни". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки марта центре этом что это Теги: происшествия