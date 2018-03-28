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Глава Следкома РФ назвал маловероятной версию поджога торгового центра в Кемерово
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28.03.2018 22:13
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Следствие рассматривает две основные версии пожара в торговом
центре российского Кемерово: неисправность системы противопожарной
безопасности и самоподжог. Об этом сообщил председатель Следкома РФ
Александр Бастрыкин. Пожар в Кемерово произошел 25 марта Фото: ЕРА
"Выдвигаются две основные версии: это неисправность системы
противопожарной безопасности, и вторая версия, которая выдвигается
лицами, которые привлекаются нами к уголовной
ответственности, – это должностные лица и специалисты, –
они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня.
Первые наши результаты показывают, что это маловероятная
версия", – сказал глава Следкома.Один из свидетелей пожара,
аниматор и фотограф по имени Евгений, утверждает, что поджигателем
является мальчик лет 12, который дважды пытался поджечь
аттракцион.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате
происшествия погибли 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.В МЧС РФ
заявили о завершении обследования сгоревшего торгового центра
27 марта, а также сообщили, что пропавших без вести в
результате пожара в торговом центре нет. При этом родственники
жертв собрали данные о 85 пропавших без вести.26 марта
несколько очевидцев заявляли, что погибло намного больше
посетителей "Зимней вишни".
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