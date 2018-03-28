Басманный суд Москвы заочно арестовал пранкера, гражданина Украины Никиту Кувикова, который распространял в интернете ложные сведения о количестве погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщили в среду в пресс-службе суда, передает со ссылкой на ТАСС.

По информации СМИ, пранкер уже объявлен в международный розыск.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Кувикова (известного в сети как пранкер Евгений Вольнов - ред.) сроком на два месяца с момента выдачи, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - цитирует издание собеседника.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил дело относительно украинского пранкера, который звонил в морги Кемерово.

Как сообщал 27 марта следственный комитет РФ начал проверку действий Вольнова.

Напомним, в воскресенье в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.

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