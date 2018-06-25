Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал конкретные требования Будапешта, выполнение которых сделает возможным снятие вето с проведения комиссии Украина-НАТО.

В интервью «Европейской правде» министр отметил, что об этих требованиях знает как украинская сторона, так и союзники Венгрии по НАТО.

«Первое условие – переходный период относительно языка образования должен быть продлен до 2023 года, и за это время вы должны договориться с меньшинством о том, какие именно изменения будут внедрены», — сказал Сийярто, отвечая на вопросы журналистов.

«Второе условие, которая также полностью соответствует предложениям Венецианской комиссии – норма о языке обучения не должна распространяться на частные школы. И было еще одно третье условие, которая уже выполнено: Украина должна начать консультации с представителями венгерского меньшинства. Они начались», — подытожил он.

Напомним, в минувшую пятницу, 22 июня, Сийярто заявил, что Венгрия официально отказалась от вето по проведению отдельной встречи лидеров НАТО при участии украинского президента Петра Порошенко, но и в дальнейшем блокирует Комиссию Украина-НАТО (КУН). Венгерский министр дал комментарии СМИ после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии.

В то же время министр еще раз подтвердил, что на этой встрече Венгрия снизила уровень требований к Украине относительно закона об образовании — теперь речь идет не об отмене языковой нормы, а о выполнении двух пунктов решения Венецианской комиссии.

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