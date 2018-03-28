На следующей пленарной неделе Верховная рада (ВР) Украины во вторник, 3 апреля, рассмотрит вопрос об отмене е-декларирования для общественных активистов. Об этом сообщил председатель парламента в Twitter.

"На совещании председателей фракций и групп высказал инициативу о рассмотрении первым вопросом повестки дня парламента во вторник сессионной неделе вопрос о декриминализации статьи о непредставлении общественными активистами е-деклараций и отмены е-декларирования для активистов", - отметил Парубий.

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Напомним, комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Ган резко высказался о невыполнении Украиной обязательств, взятых в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Ган выразил недовольство тем, что, несмотря на свои обещания, еще не отменил декларацию доходов для общественных активистов.

Добавим, что депутаты Верховной рады не смогли 22 марта 2018 года проголосовать за включение в повестку дня двух законопроектов об отсрочке электронного декларирования для членов общественных организаций.

Речь идет о законопроектах №8120 и №8120-1 о внесении изменений в Заключительных положений закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц". Этими документами депутаты имели бы отсрочить период подачи деклараций для членов общественных организаций, которые занимаются борьбой с коррупцией.

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