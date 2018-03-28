



Відоми співак та шоумен Антін Мухарський покинув Україну ще кілька тижнів тому через проблеми з екс-дружиною Сніжаною Єгоровою та новим законом про аліменти. З іміграції Антін встиг поділитися новим відео та піснею "Рожеві вуса", втім, розповів, що не все так добре у житті закордоном - навпаки, його часто відвідують суїцидальні думки.



"Чи з моста у воду, чи нажертися чогось і заснути навіки, чи в теплу ванну (дарма що її нема) і лезом по вєнах чік.., чи у зашморг? Родина зруйнована, дітей бачити не дають, штучні борги створюють, майно відбирають, в ЗМІ травля... ЧОТИРИ РОКИ!!! Чотири роки в Оболонському суді розглядається мій ПЕРВІСНИЙ позов про встановлення розміру аліментів і порядок побачення з дітьми. За цей час з мене на всю країну зробили опудало “злісного аліментника”, яким лякають дітей і їхніх батьків. “Зазирніть у так звані “списки ганьби”, панове! МЕНЕ ТАМ НЕМА! Я справно плачу своїм дітям аліменти!!!", - пише він у мережі.



Мухарський пообіцяв - розповість усю правду про веселе життя та "травлю": "До вересня обіцяю видати роман під назвою “Ай ем нот раша”, де буде описано всі механізми паплюження української ідеї, починаючи від ЗМІ-технологій і закінчуючи змовою держслужбовців нетрадиційної орієнтації. Над чим, зрештою, і натхненно працюю в еміграції. Гречка, свіжі овочі, фрукти, чиста вода і спорт. Максимум 6 євро на день (з урахуванням комунальних послуг) — мій бюджет на день (згодом поділюсь досвідом здорового та економного життя в Європі). Квартиру до травня безкоштовно надали друзі. З наступного тижня почну друкувати окремі глави нового роману. Так що вороги — тримайтеся! Далі буде....".

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