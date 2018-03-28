Российские продукты становятся предметом международного скандала.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Немецкое издание Der Spiegel всерьёз занялось главным российским деликатесом, попадающим на прилавки Германии – икрой. Как оказалось, из 23 протестированных видов этого продукта лишь 13 соответствовали стандартам гигиены. Кроме того, в некоторых банках была обнаружена кишечная палочка. «Как россияне выживают, употребляя всё это в пищу?» – задаётся вопросом немецкий журнал, информирует svodka.net.

Я уже несколько месяцев не могу попасть на обследование в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина – нет мест. Операции там идут в таком плотном режиме, что врачи иногда работают в две смены. Как пояснили мне в отделении колопроктологии, между причин, вызывающих заболевания кишечника и желудка, специалисты больше не ставят на первое место курение и алкоголь – сегодня наибольшую опасность представляют пищевые продукты, насыщенные канцерогенами, фрукты и овощи с нитратами, соленья и маринады с уксусом. Также опасны жиры, которые долго не рассасываются в пищеварительном тракте. На одном из первых мест – пальмовое масло.

Корова из пальмы

Падение цен на нефть и ослабление рубля привело к тому, что покупательная способность россиян снизилась. Как следствие производители вынуждены удерживать цены на продукты питания, экономя при этом на качестве. По данным Der Spiegel, производители на России используют растительные жиры вместо животных, а также нарушают нормы безопасности, продавая радиоактивную минеральную воду, молоко с аммиаком и икру с кишечной палочкой.

Заявление немецкого журнала наносит немалый имиджевый убыток российской продукции. И если российскую «молочку» в Европе не едят, то «русская» икра известна во всём мире. Впрочем, и ради здоровья самих россиян чиновникам следовало бы расстараться и выяснить, всё-таки существует опасность или нет?

Увы, провести аналогичное исследование силами Роспотребнадзора не представляется возможным. «В силу дороговизны», как мне объяснили в этом ведомстве. Потому придётся доверять расследованию Der Spiegel. Оно между прочего показало, что Россия активно использует в пищевой промышленности пальмовое масло для замены молока и животных жиров: «Импорт пальмового масла на Россию возрос за последний год на 20%. На полках магазинов в Москве и других городах лежат масла и сыры, на упаковке которых нарисованы коровы, но сами они на большую часть состоят из пальмового масла», – заключает Der Spiegel. Также издание пишет, что из-за возросшего спроса на пальмовое масло на Россию его перевозят в цистернах из-под «гудрона и бензина».

Приправа к курице – кишечная палочка

Я обратилась за комментарием к представителю общественной организации «Росконтроль» Алине Осьмак. По её словам, за последнее время все «контрольные барьеры» между производителем и полкой магазина были уничтожены. Тому, кто хочет производить и продавать хлеб или молочные продукты, нужен только лишь сертификат от лаборатории, подтверждающий безвредность продукции. На России такой документ выдают порядка 9 тыс. фирм. При этом 80% из них – фиктивные, которые не проводят никаких тестов». В итоге курица, которую россияне употребляют в пищу, оказывается буквально «нашпигована» разного рода химикатами. А, к примеру, в Саратове в одном из сетевых магазинов «Магнит» в мясном фарше и субпродуктах птицы обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Об этом сообщила межобластная ветеринарная лаборатория. Там добавили, что информация о положительных результатах исследования направлена в территориальные управления Россельхознадзора.

Самое страшное, что фальсификат и заражённые продукты всё чаще массово попадают на стол к детям. В этой связи заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина направила депутатский требование в адрес Роспотребнадзора. В результате были выявлены нарушения требований санитарного законодательства у каждого второго поставщика продуктов для детских оздоровительных учреждений в России – об этом говорится в ответе главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Всё худшее – детям

Как подсчитал Роспотребнадзор, только поставку продуктов в детские лагеря и оздоровительные детские учреждения осуществляют более 11 тыс. поставщиков, из которых более 43% – индивидуальные предприниматели. Роспотребнадзор выявил почти 5 тыс. нарушений, в том числе в маркировке пищевых продуктов для детей, в сопроводительных документах, в хранении и транспортировке пищевых продуктов, а также в соблюдении сроков их годности. Правда, руководитель Роспотребнадзора г-жа Попова успокаивает: «За выявленные нарушения санитарного законодательства было составлено более 4,7 тыс. протоколов об административном правонарушении и взяты штрафы на общую сумму более 25 млн рублей».

При этом ни руководитель Роспотребнадзора г-жа Попова, ни поставщики некачественного питания не сообщают, сколько именно детей обратилось к врачам в результате такого «оздоровительного питания». Это сделали за них специалисты ВОЗ. По их статистике, каждый год около 600 млн человек в мире заболевают недугами, вызванными некачественными продуктами питания. Умирают по этой же причине 420 тыс. человек. 40% болезней из-за некачественных продуктов приходится на детей. На России эта статистика скрыта. Однако нетрудно догадаться, что она выше, чем в европейских странах.

По данным онкологов НМИЦ им. Н.Н. Блохина, за последние два года только болезни органов пищеварения стали причиной 4,5% случаев смерти россиян. Статистика онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта неутешительна так же, как и качество продуктов на полках российских магазинов…

По статистике, между людей, которые обращаются сегодня к терапевтам на РФ, 37% граждан страдают от болезней пищеварительной системы. В общей структуре онкологической смертности на России рак кишечника занимает четвёртое, а рак желудка – второе место.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира