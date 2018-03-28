Действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ нельзя продолжать, поскольку РФ грубо его нарушила. Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, передает со ссылкой на сообщение МИД в Twitter.

"Действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ нельзя продолжать, поскольку РФ грубо его нарушила, особенно, что касается проведения выборов российского президента в оккупированном Крыму", - подчеркнула Зеркаль.

Также она отметила, что "высылка российских дипломатов - это жест, указывающий на то, что поведение Кремля неприемлемо. Аргументы, которые предоставила Великобритания, не оставили ни у кого никаких сомнений".

"В ЕС рассматривают возможность внесения лиц РФ в "список Магнитского" в связи с нарушением норм международного права. Это новая волна дипломатического давления на РФ, связанна с делом C.Скрипаля", - добавила заместитель главы МИД Украины.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал, что внешнеполитическое ведомство подготовило предложения о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Как сообщал в январе прошлого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина денонсировала 35 украинско-российских документов, еще восемь должны быть денонсированы в ближайшее время.

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