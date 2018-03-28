Самую высокую концентрацию нервного агента "Новичок" обнаружили на входной двери дома экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщили в британской полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сергея Скрипаля и его дочь госпитализировали 4 марта в британском Солсбери Фото: ЕРА Самую высокую концентрацию этого вещества специалисты обнаружили на входной двери дома. Отмечается, что в ближайшие недели и, вероятно, месяцы, следователи продолжат тщательно изучать это здание.В полиции добавили, что следы нервного агента обнаружили и в некоторых других местах, но в меньшей концентрации.К расследованию привлекли 250 сотрудников контртеррористических подразделений. Они продолжают смотреть записи камер видеонаблюдения общей длительностью более 5000 часов и изучать больше 1350 улик. Отмечается, что следователи нашли примерно 500 свидетелей и взяли сотни показаний.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.По подсчетам телеканала CNN на 28 марта, российских дипломатов выслали еще 27 стран, в том числе Украина.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки марта что его солсбери полиции Теги: мир