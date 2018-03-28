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В Евросоюзе планируют упростить перемещение войск
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28.03.2018 22:45
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Европейская комиссия рассмотрит варианты упрощения таможенных
формальностей во время военных операций и оценит необходимость
согласования правил перевозки опасных военных грузов. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Первые шаги по выполнению
этого плана будут сделаны в ближайшие месяцы Фото: ЕРА "Способствуя
мобильности войск внутри ЕС, мы можем быть более эффективными в
предотвращении кризисов, более действенными в развертывании наших
миссий и более оперативными в реагировании, когда возникают
проблемы", – подчеркнула Могерини.Планируется, что Европейская
служба внешних действий и военный штаб ЕС разработают военные
требования, в которых укажут потребности Евросоюза и его
стран-членов, включая инфраструктуру, необходимую для перемещения
войск. Совет ЕС рассмотрит их и утвердит к середине 2018
года.Согласно плану, к 2019 году Еврокомиссия определит части
европейской транспортной сети, пригодные для проезда военного
транспорта, а также то, какую из существующей инфраструктуры
нужно модернизовать. Будет составлен приоритетный список проектов.
Комиссия предусмотрит возможность их финансовой поддержки.ЕК также
рассмотрит варианты упрощения таможенных формальностей во время
военных операций и оценит необходимость согласования правил
перевозки опасных военных грузов.Первые шаги по выполнению этого
плана будут сделаны в ближайшие месяцы.
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