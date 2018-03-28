Европейская комиссия рассмотрит варианты упрощения таможенных формальностей во время военных операций и оценит необходимость согласования правил перевозки опасных военных грузов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Первые шаги по выполнению этого плана будут сделаны в ближайшие месяцы Фото: ЕРА "Способствуя мобильности войск внутри ЕС, мы можем быть более эффективными в предотвращении кризисов, более действенными в развертывании наших миссий и более оперативными в реагировании, когда возникают проблемы", – подчеркнула Могерини.Планируется, что Европейская служба внешних действий и военный штаб ЕС разработают военные требования, в которых укажут потребности Евросоюза и его стран-членов, включая инфраструктуру, необходимую для перемещения войск. Совет ЕС рассмотрит их и утвердит к середине 2018 года.Согласно плану, к 2019 году Еврокомиссия определит части европейской транспортной сети, пригодные для проезда военного транспорта, а также то, какую из существующей инфраструктуры нужно модернизовать. Будет составлен приоритетный список проектов. Комиссия предусмотрит возможность их финансовой поддержки.ЕК также рассмотрит варианты упрощения таможенных формальностей во время военных операций и оценит необходимость согласования правил перевозки опасных военных грузов.Первые шаги по выполнению этого плана будут сделаны в ближайшие месяцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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