Президент Украины Петр Порошенко утвердил годовую национальную программу сотрудничества Украины с НАТО. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте главы государства, передает

"Президент Петр Порошенко подписал приказ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год", - говорится в сообщении.

Годовая национальная программа (ГНП-2018) должно обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых в ходе заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве (Республика Польша), других важных договоренностей со стороной НАТО.

Стоит отметить, что ГНП-2018 является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году. Также документ определяет соответствующие практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

В то же время программа направлена ​​на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств - членов с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации, а также введение целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к обретению членства в НАТО.

Координацию работы по выполнению Годовой национальной программы возложено на Кабинет Министров Украины.

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