Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон, которым полиции разрешается фото- видефиксация нарушений парковки автомобиля. Соответствующий Закон опубликован на официальном сайте Главы государства, передает

“Президент подписал Закон ”О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств“, принятый Верховной Радой Украины 21 декабря 2017 года”, — говорится в сообщении.

Закон предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений. Также предусмотрено распространение механизма привлечения к административной ответственности лица, относительно которого зарегистрировано транспортное средство, за отдельные нарушения правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, за случаи нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, в частности, неуплату стоимости услуг по парковке или парковку на местах для инвалидов лицами, которые не имеют такого права.

Также Закон устанавливает обязательное оставление копии постановления или сообщение о решении о привлечении к административной ответственности за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи, на лобовом стекле транспортного средства.

В то же время полномочия рассмотрения дел об административных правонарушениях и осуществления временного задержания транспортного средства, согласно документу, имеют инспекторы по парковке.

Кроме того, усовершенствованы размеры штрафных санкций за нарушение правил парковки, а также предусмотрено предоставление 50% скидки в оплате штрафов за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи, в случае уплаты штрафа в течение 10 банковских дней тому подобное.

Закон вступает в силу через 180 дней со дня его опубликования.

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