Если не выдвинет конкретных обвинений бывшему главе Администрации президента, куму Владимира Путина Виктору Медведчуку, это нанесет репутационных потерь непосредственно президенту Петру Порошенко. Об этом сказал политолог Михаил Басараб.

Заявления должны базироваться на конкретных материалах. Ведь Медведчук еще имеет серьезное влияние на следственные органы и суды. Именно он монтировал эту "киваловщину" еще со времен Кучмы,передает со ссылкой на .

Посадить его в тюрьму - задача не из простых. Даже если дело дойдет до приговора, скорее только, он уже будет в Сочи или Москве.

Все зависит от политической воли президента. Даже с началом агрессии России Порошенко не гнушался отношениями с Медведчуком. Мол, тот может помочь с освобождением украинцев. Но здесь не может быть никакого оправдания. А как может быть посредником человек, который действует в интересах Кремля на ослабление позиций Украины?

Заявления генпрокурора могут быть следствием внутренней конкуренции в окружении президента. Таким образом с соратниками конкурирует с Медведчуком за влияние на Порошенко.

Президент может наступить на кума Путина, чтобы показать это как достижение в походе на второй срок. В то же время должен понимать, что дело надо довести до конца. Потому что если не выдвинет конкретные обвинения, а Медведчук тем временем наговорит об отношениях с Порошенко много интересного, то президент может получить репутационные потери.

Дело Рубана-Савченко - это далеко не единственный случай деятельности Медведчука (просто он самый скандальный и провокационный). и прокуратура расследуют несколько других дел против людей Медведчука: за подрывную антиукраинскую пропаганду, искусственный сепаратизм. Многие считают, что Медведчук непосредственно расставлял российских агентов в силовых структурах, когда был руководителем Администрации Кучмы", - сказал политолог.

26 марта генпрокурор Юрий заявил, что следственные органы изучают возможные контакты руководителя движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука с Владимиром Рубаном и Надеждой Савченко, подозреваемых в терроризме.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира