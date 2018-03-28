Россию оформляют, как страну-изгоя. Но оформляют-то ее сейчас юридически. А вот это намного серьезней. Когда идет юридическое оформление подобного рода статуса, уже на основании этого решения будут принимать клерки.

Министр обороны США Джеймс Мэттис возложил ответственность за попытку убийства российского шпиона-перебежчика лично на Путина. Он заявил, что Россия отравила Скрипаля для того, чтобы внести раскол в единство НАТО, информирует svodka.net.

Вы правы, Джеймс Мэттис возложил вину лично на Путина. Давайте будем логически рассуждать. Мог ли приказ на ликвидацию некоего субъекта подобным общеопасным способом отдать какой-нибудь низовой человек? Мог ли это быть эксцесс исполнителя? Никогда. Потому что на проведение операции подобного рода — высокотехнологичным способом, общеопасным способом! — нужна санкция на самом высоком уровне. Давайте трезво смотреть на вещи и перестанем верить в клинических идиотов наверху. Тем более, что те, кто принимал это решение — какими бы они ни были отмороженными! — прекрасно понимали, что (на минуточку!) все-таки речь идет об акции на территории государства-члена НАТО.

Поэтому версию о том, что это был эксцесс исполнителя давайте отбросим как несостоятельную.

Версия о том, что британцы это сами все устроили, как ни парадоксально, вполне логично звучит в российских сервильных СМИ. Это более чем объяснимо. Дело в том, что в авторитарных государствах, в восточных деспотиях – а Россия именно такое государство: нравится нам это или нет, но это так! — по своему устройству, в принципе, подходит и к первому, и ко второму определению. В таких государствах человеческая жизнь не стоит ничего.

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Например, это показывают последние события в Кемерово. Это ужасная трагедия – и вот вице-губернатор сначала театрально в окружении охраны встал на колени, после чего подходит к человеку, у которого в этой трагедии погибли трое детей, жена и сестра жены, и говорит ему: ты просто сюда пришел для пиара. Ответьте сами себе: вот что должно быть в голове человека? С точки зрения западного менталитета, это нонсенс. А для России это, к сожалению, нормально.

Соответственно я бы очень удивился, если бы подобная версия о том, что это Лондон сам виноват для того, чтобы Россию подставить, в российских сервильных СМИ не появилась.

В западной цивилизации ценность человеческой жизни очень высока. Опять же, путем несложных логических умозаключений, мы приходим к выводу, что в этой части Мэттис прав.

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Относительно того, что это было сделано в целях внести раскол между стран НАТО – а вот в этой части я не готов согласиться с министром обороны Соединенных Штатов. Т.е. вполне вероятно, что подобная цель стояла, но она далеко не первична.

Первичная цель, на мой взгляд, это постоянное повышение ставок, типа «а чё вы нам сделаете?». Опять же, как я сказал, на Западе ценность человеческой жизни очень высока и понятие морали и зависимости от общественного мнения тоже. И формально Запад не ведет с Россией конвенциональную войну. Отсюда возникает вопрос: а чем Запад может отвечать? Запад не может ответить адекватно.

Например, чем Запад может ответить на вмешательство в выборы, на кибератаки? Ничем, на первый взгляд. Механизм ответа за 5 минут, по свистку, на разрабатывается. Но, видя то, что на серьезнейшую вещь — атаку на члена НАТО с помощью оружия массового поражения! — Запад формально никак не ответил, Путин набрал дополнительные очки.

Что будет дальше, трудно сказать, но для меня лично ясно, что Путин и дальше будет повышать ставки в этой игре. Потому что так просто уйти с поста, будучи переизбранным, он не сможет. Это для него вопрос жизни. Как говорится, «оставь надежду всяк сюда входящий»: он будет править до смерти. В этом отношении у меня нет сомнений.

Какие будут последствия для России после высылки российских дипломатов из стран Запада?

Последствия будут самые печальные. Кто входит в персонал посольства? Дипломаты, сотрудники СВР, сотрудники ГРУ. Это все знают, и западные посольства точно также работают. И с этим все мирятся. Как говорится, пускай они будут на виду.

Но дело в том, что высылка дипломатов из стран Западной Европы — это, на мой взгляд, во-первых, очень серьезный подрыв всей российской резидентуры. Потому что рядовые агенты без прикрытия сверху проваливаются, я сужу по той литературе, которую я читал.

Но дело не только в этом — это частности. А в целом это означает, что Россию оформляют, как страну-изгоя. Но оформляют-то ее сейчас юридически. А вот это намного серьезней. Понимаете, в чем дело? Когда идет юридическое оформление подобного рода статуса, уже на основании этого решения будут принимать клерки. Конкретные решения о блокировке счетов, о приостановке банковских транзакций, об аресте имущества и т.д. Не правительства, не Тереза Мей, не Дональд Трамп – а именно клерки будут принимать эти решения на основании юридических документов.

Нашему человеку в России в это очень тяжело поверить, потому что за последние 18 лет — а до этого еще на протяжении 70 лет! — у нас действительно была вертикаль власти, и право (в юридическом смысле) существовало очень условно. Когда дело касалось судьбы имущества или свободы большого человека, то решения принимались только на самом верху. Но правовая система на Западе устроена иначе. Когда есть оформленный закон, оформленный статус, оформленные юридические документы, там решения принимает клерк.

Чем дальше Запад будет отвечать? Блокировкой счетов, арестом имущества. А чем это обернется — не знаю. Но думаю, что до 15 июля (т.е. до окончания мундиаля) ничего внутри России меняться не будет. Ни военное положение не будут вводить, из последних сил переоцененный рубль будут держать и даже аресты счетов ни на что не повлияют.

А вот что произойдет потом — тут, на мой взгляд, каждый день нужно просыпаться в холодном поту и думать: «Ну, что, все как вчера? Слава Богу!». Что будет дальше — то ли это будет что-то вроде дефолта, то ли это будет обрушение рубля, то ли это будет введение новых налогов и сборов – понятия не имею. Кстати, сейчас уже Аркадий Дворкович заявил, что речь идет о том, чтобы увеличить подоходный налог с 13 до 15%, а НДС — с 18 до 22%. Это предвестники. Что будет дальше происходить, когда счета «друзей Путина» начнут арестовывать, сейчас предсказать невозможно. Посмотрим.

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