|Климкин о "визите" немецких детей в оккупированный Крым: это опасная авантюра
|28.03.2018 23:03
|
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что организаторы приезда немецких детей в оккупированный Крым должны быть наказаны. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает
"Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крыму немецких детей. Из-за отсутствия консульской и страховой защиты это очень опасная авантюра. Ее организаторы должны быть привлечены к ответственности", - написал Климкин.
Как отмечают российские СМИ, немецкие школьники прибыли в Крым для участия в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии.
Напомним, посол Украины призвал ФРГ запретить "вояжи политических авантюристов" в аннексированный Крым.
Поделитесь статьей с друзьями