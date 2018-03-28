«Крым. Оккупанты в Евпатории провели разрешенный митинг скорби по погибшим в Кемерово. Объясните мне кто-нибудь, зачем и здесь вырядили детей в камуфляж? Да что же вы за конченные убл*дки», – написал в своей Twitter «КРЫМский бандеровец».

В ответ блогеру написали, что такая деградация с камуфляжем напоминает моду на спортивные костюмы в 1990-х.

«В 90-х гопника было видно по спортивному костюму с пузырями на коленях. Сейчас другая мода, камуфляж! Ну еще и нарядиться в кизяка. Но это уже извращение! Деградация полным ходом», – отметил Олег Зарудный.

«Страшно на это смотреть, если ездил раньше в Евпаторию много раз летом на отдых», – отметили в сети.

Некоторые предположили, что таким образом «власти» готовят следующую партию для скорби: «Готовят следующую партию для скорби скорее всего».

«Это уже безусловный рефлекс выработался как у нацистов зиговать при хайль, а для рашистов при санкционированных сборищах — детей украшать либо в камуфляж, либо в форму второй мировой + ряженные всякие разномастные казаки. Своих детей сжигают, а нашим мозги и души калечат», – пояснили пользователи.

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