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В Совфеде РФ назвали пожар в Кемерово "ударом в спину" Путину
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28.03.2018 23:09
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Президенту РФ Владимиру Путину "некогда оглядываться" на то, как
после него "доделывают" российские чиновники, заявила член Совета
Федерации РФ Елена Мизулина. Вчера 23.39 | комментариев: Мизулина:
Он не случайно приехал туда Фото: council.gov.ru "Для него это удар
в спину. Это страшное потрясение, он не случайно приехал туда.
Потому что то, что он делает для России, – невероятные вещи,
защищая на внешней арене Россию, внутри проводя реформы невероятной
силы", – сказала она.По словам Мизулиной, Россия "молодеет",
количество детей в стране растет."Мы радуемся всему этому, и вдруг
так бездарно за его спиной... А ему некогда постоянно оглядываться
на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает, как те
чиновники на местах это делают. Фактически он сегодня получил этот
удар в спину", – заявила она.Пожар в четырехэтажном торговом
центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно
заявлению местных властей, возгорание возникло в детской
батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ,
в результате происшествия погибли 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.В МЧС РФ
заявили о завершении обследования сгоревшего торгового центра
27 марта, а также сообщили, что пропавших без вести в
результате пожара в торговом центре нет. При этом родственники
жертв собрали данные о 85 пропавших без вести.26 марта
несколько очевидцев заявляли, что погибло намного больше
посетителей "Зимней вишни".Один из свидетелей пожара, аниматор
и фотограф по имени Евгений, утверждает, что поджигателем является
мальчик лет 12, который дважды пытался поджечь аттракцион.
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин версию поджога считает
маловероятной.
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