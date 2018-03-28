Президенту РФ Владимиру Путину "некогда оглядываться" на то, как после него "доделывают" российские чиновники, заявила член Совета Федерации РФ Елена Мизулина. Вчера 23.39 | комментариев: Мизулина: Он не случайно приехал туда Фото: council.gov.ru "Для него это удар в спину. Это страшное потрясение, он не случайно приехал туда. Потому что то, что он делает для России, – невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, внутри проводя реформы невероятной силы", – сказала она.По словам Мизулиной, Россия "молодеет", количество детей в стране растет."Мы радуемся всему этому, и вдруг так бездарно за его спиной... А ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает, как те чиновники на местах это делают. Фактически он сегодня получил этот удар в спину", – заявила она.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.В МЧС РФ заявили о завершении обследования сгоревшего торгового центра 27 марта, а также сообщили, что пропавших без вести в результате пожара в торговом центре нет. При этом родственники жертв собрали данные о 85 пропавших без вести.26 марта несколько очевидцев заявляли, что погибло намного больше посетителей "Зимней вишни".Один из свидетелей пожара, аниматор и фотограф по имени Евгений, утверждает, что поджигателем является мальчик лет 12, который дважды пытался поджечь аттракцион. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин версию поджога считает маловероятной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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