Закарпатские лесники предварительно оценили последствия непогоды, которая произошла в этом месяце на Закарпатье. Как сообщили в пресс-службе Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, ветровала повредил 995,2 гектара леса, в том числе сплошь 31,6 гектаров.

“Стихийное бедствие уничтожило около 20 тыс. кубических метров древесины. Сейчас государственной лесной охраной и сотрудниками соответствующих органов проводится обследование Гослесфонда для оценки объемов повреждения насаждений ветровалы и валежником. Материальный убыток будет выяснено после окончательной расчистки лесосек”, — рассказала в комментарии пресс-секретарь Закарпатского областного лисомисливгоспу Юлия Давыдова.

Как ранее сообщал в связи со сложными погодными условиями в ночь на воскресенье обесточенными остались 134 населенных пункта в 8 областях.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира