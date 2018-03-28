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Эксперты назвали смартфон с лучшей камерой в мире
28.03.2018 23:13
Эксперты назвали смартфон с лучшей камерой в мире По теме:

Эксперты ресурса DxOMark определили смарфтон, оснащенный самой лучшей камерой. Лидером оказался HuaweiP20 Pro, представленный китайским производителем 27 марта этого года. Об этом пишет со ссылкой на .

Сообщается, что гаджет удостоился самых высоких оценок в истории ресурса. Успех обеспечила ему тройная камера, состоящая из 40-мегапиксельного датчика QuadBayer, второй монохромной камеры с сенсором 20 МП, и дополнительным телефото-сенсором.

 Фото: SlashGear

За качество фото P20 Pro получила 114 баллов. Таким образом, флагман превзошел не только GalaxyS9  и представленный накануне MiMix 2S, но также и iPhoneX.

Фото: SlashGear 

Ранее сообщалось, что в Сети были рассекречены.

 







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