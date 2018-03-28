Свою выгоду может получить и Украина. Конечно, если металлурги, а также наша горнорудная промышленность, находившаяся долгое время в хвосте, не растворится в экстазе от роста цен на металлургическую продукцию — вслед за 25%-ми пошлинами США.

Новый виток торговой войны между США и Китаем поверг мировые рынки в беспорядок и в тотальные перешептывания и переговоры. Все со всеми пытаются так договориться, чтобы побольше выиграть на ссоре двух гигантов. В обойме не только металлурги, машиностроители или аграрии, которых взвинчивание американских пошлин до 25% вынудит поднять цены, но и многие другие смежные производства, информирует svodka.net.

На фоне всей этой суеты остались незаметными привилегии, которые во всей этой истории получили государства, формирующие контур нового «Индо-Тихоокеанского НАТО». Это любимчики президента Трампа, которые подписались под «спящим» военно-политическим соглашением Quad Security Dialogue (QSD). Оно охватывает США, Японию, Индию и Австралию.

К сателлитам блока QSD относят 11 стран экономического союза Транс-Тихоокеанского партнерства (ТРР). Союз был сформирован в 2008-2016 годы, но также действительно заработал лишь пару неделю назад. Когда в Сантьяго был парафирован договор о беспошлинной торговле. Кроме QSD договор о торговом союзе ТРР парафировали претенденты на вход в военный союз — Мексика, Чили, Новая Зеландия, Сингапур, Вьетнам и Бруней.

Приход к власти администрации Трампа многое изменил для двухэтажного блока Quad-ТРР. При Бараке Обаме преследовалась идея повального Индо-Тихоокеанского глобализма, без разделения интеграции на военный и торговый «этажи», но с мягким слиянием. Но с появлением одиозного руководителя Белого дома, Штаты решили отойти на второй план, и лидером торгового блока стала Япония. Союзница Америки, под экономику которой теперь и выстраивается тихоокеанская интеграция.

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Новый статус Японии

Взамен Страна восходящего солнца сразу включилась в гонку вооружений, и сняла с Вашингтона большую головную боль — стала ключевой сдерживающей силой в отношении РФ и Китая. Например, буквально сразу после того как заработал ТРР, власти Японии заявили о планах создания ударной авианосной группы. А немного ранее, зимой 2017 года, японский парламент поручил правительству к 2020 году разработать крылатые ракеты и ракетные средней дальности с обычным оснащением.

Китай отнесся к такой милитаризации снисходительно, тогда как для России это стало настоящим шоком. Буквально все ее сухопутные силы сейчас сосредоточены в Европе для давления на Украину. И появление угрозы со стороны Японии в Москве никто ждал.

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И это может оказаться только началом. Рачительная, но пока что безъядерная Япония долгие годы копила самый большой в мире запас плутония. А теперь она готова в любой момент получить от МАГАТЭ право на ядерный статус, чтобы более чем достойно ответить на вызовы, которые нарастают со стороны КНДР, РФ или Китая.

Для этого Токио нужны лишь надежные торговые и военные союзники — заработавшие Quad и ТРР. Все остальное для гонки вооружений у Японии давно есть. И все что в данной ситуации может противопоставить Москва или Пекин — это утечку военных ядерных технологий в Бангладеш, Никарагуа или Зимбабве. Что в конце концов может оказаться неэффективно и даже нелепо.

Шанс Украины

Словом, маневры американской «трампономики» с торговым протекционизмом это не просто игра на нервах Пекина или Москвы, а густой коктейль из чисто американских военных интересов. Ради них Вашингтон будет вынужден продолжать политику торгового протекционизма и уступок для новых союзников по Quad TPP.

Такой подход позволит странам Восточной и Южной Европы, не получающим торговых привилегий в Европе, наладить мощный экспорт в КНР и привлечь больше китайских инвестиций. Это поддержит их экономику и добавит независимости от европейской бюрократии.

Наверняка это обострит споры о переделе сфер влияния между Брюсселем и Вашингтоном, хотя на публике стороны вряд ли будут на этот счет распространяться. Ведь формально, новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе не в компетенции ЕС. Цель стратегии — вернуть банкам и корпорациям Японии доминирование в данном регионе и позволить сюда же подтянуться Индии. Так что те, кто сейчас успеет к ним прибиться и получить заказы — тот также сможет получить шанс заработать на новом векторе американской политики.

Обычно в подобных ситуациях быстро организуются восточноевропейские страны вроде Болгарии или Румынии, однако свою выгоду может получить и Украина. Конечно, если металлурги, а также наша горнорудная промышленность, находившаяся долгое время в хвосте, не растворится в экстазе от роста цен на металлургическую продукцию — вслед за 25%-ми пошлинами США.

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