Документ, который одобрил президент Украины Петр Порошенко, позволяет полицейским эвакуировать припаркованные автомобили, существенно препятствующие движению транспорта или создающие угрозу безопасности движения. Глава государства подписал закон 28 марта Фото: president.gov.ua Документ позволяет полицейским эвакуировать припаркованные автомобили, существенно препятствующие движению транспорта или создающие угрозу безопасности движения.Также закон вводит привязку размера штрафов за нарушение правил парковки к стоимости часа парковки в 20-кратном размере. Если штраф оплачивается в течение 10 банковских дней, предоставляется скидка 50%.Для фиксации нарушений внедряется режим фото- и видеосъемки. Правоохранители благодаря этому смогут штрафовать собственников авто заочно.Закон вступает в силу через 180 дней со дня его опубликования. Верховная Рада поддержала инициативу 21 декабря 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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