Документ, который одобрил президент Украины Петр Порошенко,
позволяет полицейским эвакуировать припаркованные автомобили,
существенно препятствующие движению транспорта или создающие угрозу
безопасности движения. Глава государства подписал закон 28 марта
Фото: president.gov.ua Документ позволяет полицейским эвакуировать
припаркованные автомобили, существенно препятствующие движению
транспорта или создающие угрозу безопасности движения.Также закон
вводит привязку размера штрафов за нарушение правил парковки к
стоимости часа парковки в 20-кратном размере. Если штраф
оплачивается в течение 10 банковских дней, предоставляется
скидка 50%.Для фиксации нарушений внедряется режим фото- и
видеосъемки. Правоохранители благодаря этому смогут штрафовать
собственников авто заочно.Закон вступает в силу через 180 дней со
дня его опубликования. Верховная Рада поддержала инициативу 21
декабря 2017 года.
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