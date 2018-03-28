Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента.

Данный закон вводит фото-, видеофиксацию правонарушений и предусматривает создание законодательного механизма ответственности за нарушение правил парковки. Ответственность за нарушение будет нести лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство.

Среди нарушений, за которые предусмотрена административная ответственность указаны:

— нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме;

— нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств;

— неуплата стоимости услуг парковки;

— транспортное средство поставлено на проезжей части в два или более рядов;

— парковка на местах остановки или стоянки;

— парковка на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта или велодорожке;

— парковка на местах для инвалидов лицами, которые не имеют такого права;

— припаркованное авто препятствует движению других транспортных средств или создает препятствия для движения пешеходов;

— припаркованное авто препятствует работе снегоуборочной и другой коммунальной техники.

Принимать решение об эвакуации авто и рассматривать дела об административных правонарушениях будут инспектора по парковке.

Сообщается, что при оплате штрафов за нарушения, зафиксированные в режиме фото / видеозаписи возможна скидка 50% при уплате в течение 10 банковских дней. После эвакуации транспортного средства предусмотрено безотлагательное информирование Нацполиции с указанием времени и места, куда эвакуированы транспортное средство.

Далее эта информация должна быть размещена на официальном веб-портале исполнительного органа соответствующего местного совета, а владелец должен получить эту информацию на свой мобильный телефон. Нарушитель сможет забрать свое авто с штрафстоянки после уплаты штрафа и стоимости услуг по транспортировке и хранению машины.

Для удобства оплаты за парковку и эффективного контроля ее осуществления создается законодательная возможность введения автоматизированной системы контроля оплаты парковки.

Закон вступит в силу через 180 дней после его публикации.

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