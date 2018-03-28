Российский адвокат Марк Фейгин считает, что с середины мая могут начаться конкретные переговоры по поводу освобождения удерживаемого в РФ украинского журналиста Романа Сущенко. Вчера 23.59 | комментариев: Фейгин считает, что переговоры, вероятно, уже дают результат Фото: ЕРА "Суд объявил перерыв до 23 апреля. Официальным объяснением названо то, что судьи, ведущие процесс, заняты в других делах. Могут быть и различные другие объяснения. Например, такое: большой перерыв решили сделать в связи с тем, что идут какие-то внесудебные переговоры о судьбе Сущенко", – подчеркнул Фейгин.Он считает, что переговоры, вероятно, уже дают результат, потому что сторона обвинения излагает свои аргументы не детально и кратко."Думаю, суд может закончиться в конце апреля. Затем еще несколько недель займут важные юридические действия защиты. И с середины мая могут начаться конкретные переговоры по поводу освобождения Романа Сущенко. Надеюсь, что к тому времени будут благоприятные политические условия. В этом смысле может быть важным приезд президента Франции Эммануэля Макрона на Санкт-Петербургский экономический форум, который пройдет в конце мая", – подчеркнул адвокат. Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний раз – до 30 марта 2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко завершилось.2 марта Фейгин сообщил, что Сущенко и его защита закончили ознакомление со всеми материалами следствия. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.27 марта начались предварительные слушания по делу Сущенко. Фейгин сообщил, что журналист вину в полном объеме не признал. Суд продлил ему арест на полгода. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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