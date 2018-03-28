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Фейгин заявил, что перерыв по делу Сущенко может быть связан с "внесудебными переговорами" о его судьбе
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28.03.2018 23:25
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Российский адвокат Марк Фейгин считает, что с середины мая могут
начаться конкретные переговоры по поводу освобождения удерживаемого
в РФ украинского журналиста Романа Сущенко. Вчера 23.59 |
комментариев: Фейгин считает, что переговоры, вероятно, уже
дают результат Фото: ЕРА "Суд объявил перерыв до 23 апреля.
Официальным объяснением названо то, что судьи, ведущие процесс,
заняты в других делах. Могут быть и различные другие объяснения.
Например, такое: большой перерыв решили сделать в связи с тем, что
идут какие-то внесудебные переговоры о судьбе Сущенко", –
подчеркнул Фейгин.Он считает, что переговоры, вероятно, уже дают
результат, потому что сторона обвинения излагает свои аргументы не
детально и кратко."Думаю, суд может закончиться в конце апреля.
Затем еще несколько недель займут важные юридические действия
защиты. И с середины мая могут начаться конкретные переговоры по
поводу освобождения Романа Сущенко. Надеюсь, что к тому времени
будут благоприятные политические условия. В этом смысле может быть
важным приезд президента Франции Эммануэля Макрона на
Санкт-Петербургский экономический форум, который пройдет в конце
мая", – подчеркнул адвокат. Корреспондент
"Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в
Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной
разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело
по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал
информацию о вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016
года Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца.
Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний
раз – до 30 марта 2018 года.В октябре 2017
года следствие по делу Сущенко завершилось.2 марта Фейгин
сообщил, что Сущенко и его защита закончили ознакомление со
всеми материалами следствия. Судебный процесс будет
проходить в закрытом режиме.27 марта начались предварительные
слушания по делу Сущенко. Фейгин сообщил, что журналист вину в
полном объеме не признал. Суд продлил ему арест на полгода.
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