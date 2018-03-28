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В Киеве начнут высаживать цветы в начале мая - Киевзеленстрой
28.03.2018 23:32

Масштабное Озеленение Киева начнется в конце апреля - начале мая. Об этом корреспонденту  сообщили в пресс-службе Киевзеленстроя.

“Сейчас все зависит от погоды, надо дождаться постоянного солнца”, — сообщили в Киевзеленстрое.

По словам работников предприятия, сновным проблемой для создания новых зеленых насаждений холодный грунт.

“Если мы сейчас будем сажать цветы и деревья — они могут погибнуть. Нужно чтобы хорошо прогрелся почву. Чтобы в воздухе не было мороза. Поэтому это будет конец апреля — начало мая ”- отметили в пресс-службе.

Напомним, в этом году в столице планируют высадить 140 тыс. деревьев и кустов и 13 млн цветов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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