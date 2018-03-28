|Самое время запастись тазиками: в Киеве планируется крупнейшее отключение воды
|28.03.2018 23:33
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Как сообщает пресс-служба «Киевводоканала», водоснабжения не будет с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта.
В это время будут проводиться ремонтные работы на водопроводной станции «Крутогорная».
В частности, КП предупредило об ограничении водоснабжения на верхних этажах многоэтажных домов в:
Голосеевском районе — жилые массивы «Теремки-1″, «Теремки-2″ — полностью, многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц, район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м «Теремки»;
Святошинском районе — жилые массивы «Никольская Борщаговка» и «Южная Борщаговка» — полностью, жилой массив «Академгородок» в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц, район «Галаганы» в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы;
Соломенском районе — район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц;
Шевченковском районе — жилой массив «Нивки» — полностью.
Также будет частично ограничено водоснабжение в следующих районах:
Голосеевский район
район Голосеево — Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;
район проспекта Науки — Стратегическое шоссе и смежные улицы.
Святошинский район
Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.
Соломенский район
жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерская и смежные улицы;
жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;
жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта) — полностью;
жилой массив веселый (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская) — полностью.
Коммунальное предприятие «Киевводфонд» обнародовало интерактивную карту бюветных комплексов, где можно запастись водой.
Отметим, насосная водопроводная станция III-го подъема «Крутогорная» была построена и введена в эксплуатацию в 1970 году, обеспечивает водоснабжение жилых массивов «Теремки», «Выставка», «Голосеево»,»Батыева гора», «Чоколовка», «Никольская Борщаговка» и других.
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