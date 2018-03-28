Журналисты проекта "Схемы" выяснили, что подконтрольный экс-нардепу Николаю Мартыненко офшор перечислил €250 тыс. жене замглавы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виктора Шемчука, которого назначили докладчиком по дисциплинарной жалобе на Андрея Перова – прокурора САП по делу Мартыненко. Комиссия намерена рассмотреть вывод Шемчука о наличии дисциплинарного проступка в действиях Перова (на фото) 29 марта Фото: radiosvoboda.org Отмечается, что комиссия намерена рассмотреть вывод о наличии дисциплинарного проступка в действиях Перова 29 марта. Жалобу подал адвокат Мартыненко Петр Бойко. Основанием для нее стало заседание Соломенского районного суда Киева, на котором судья Людмила Кизюн разрешила подозреваемому выезжать из страны.Журналистка Ирина Салий написала в блоге на сайте "Цензор.НЕТ", что Перов не дослушал решение и вышел, "хлопнув дверью".Бойко в комментарии журналистам назвал такое поведение прокурора "неадекватной реакцией".Непосредственный начальник Перова Роман Симкив опровергает слова адвоката."После того как прокурор услышал, какое решение приняли, он пошел на другое судебное заседание, поскольку спешил. Обязанности у Перова не было такой, чтобы ждать завершения судебного заседания, и не его вина, что было открыто окно и там был сквозняк", – заявил Симкив.Он считает эту жалобу давлением на прокуроров. Симкив подчеркнул, что первый выговор записывается в личное дело прокурора, а второй – приводит к увольнению.Прокурор заявил, что Шемчук, который подготовил вывод о наличии проступка в действиях Перова, является важным свидетелем по делу о завладении средствами "Энергоатома"."Были определенные финансовые операции компании Bradcrest Investments S.A., подконтрольной Мартыненко, связанные именно с ним (с Шемчуком. – ). Поэтому он не случайно стал свидетелем в этом уголовном производстве. У нас есть все документы, которые это доказывают, и в суде мы после того, как дело передадим, будем однозначно вызывать Шемчука в качестве свидетеля", – сказал Симкив.По данным Национального антикоррупционного бюро, в 2008–2012 годах "Энергоатом" подписал несколько контрактов с чешской Škoda JS по завышенным ценам. Последняя переводила на счета панамского офшора Bradcrest Investments S.A. проценты на общую сумму в €6,4 млн. "Схемы" выяснили, что в июне 2010 года со счетов Bradcrest Investments S.A. перевели €250 тыс. на счет офшора Ukraine Spirit Inc. Распорядителем средств этой компании является жена Шемчука Наталья. Эту информацию подтвердили в НАБУ.В расследовании отмечается, что в 2010 году Шемчук был народным депутатом от фракции блока "Наша Украина – Народная самооборона", которую в то время возглавлял Мартыненко. Отмечается, что Шемчук как президент Федерации водно-моторного спорта Украины тогда искал деньги на финансирование участия украинской команды в чемпионате в США. По информации "Схем", €250 тыс., которые перевели на счета Ukraine Spirit Inc., использовали именно для этого.Мартыненко инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация завладения организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в отдельно крупном размере) Уголовного кодекса (УК) Украины; ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения отдельно тяжких преступлений, руководство такой организацией, участие в ней и в преступлениях, совершаемых такой организацией) УК; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (организация завладения преступной организацией чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в отдельно крупном размере) УК и ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (организация легализации (отмывания) преступной организацией доходов, полученных преступным путем, совершенной в отдельно крупном размере) УК.Экс-нардепа подозревают в завладении средствами "Энергоатома" и ГП "ВостГОК".22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Мартыненко в виде личного поручительства. За него вступились 18 политиков.9 января 2018 года НАБУ завершило расследование в деле экс-нардепа, ему открыли доступ к материалам уголовного производства.По словам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, Мартыненко грозит до 12 лет лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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