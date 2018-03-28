В Луганской области за вымогательство 210 тыс. грн. задержан руководитель районного подразделения энергокомпании и директора коммерческой структуры. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Луганской области, передает .

“Должностные лица районной электрической сети (РЭС) энергетической компании за решение вопросов, относится к их компетенции, требовали от граждан вознаграждение. В частности, за беспрепятственное заключение договора на подключение к электросети электроснабжения требовали 210 тыс. Грн неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.

Оба должностных лиц были задержаны во время получения части взятки в сумме 21 тыс. грн.

Напомним, военная прокуратура Южного региона вместе с СБУ в Николаевской области задержала директора ГП “Харьковский завод транспортного оборудования “Укроборонпром” за попытку подкупа прокурора военной прокуратуры.

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