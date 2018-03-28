Ранее в среду пресс-служба посольства РФ сообщила, что объявленные в Украине персона нон грата сотрудники посольства РФ уже покинули страну.

«Их работало в Украине 79 человек. Сейчас, после того, как 13 поедут домой, останется также довольно много, то есть 66″, — сказала Зеркаль в эфире украинского радио «Новое время».

По ее словам, украинских дипломатов в России меньше, и это создает дополнительное напряжение для украинских представительств в большинстве регионов России.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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