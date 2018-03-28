Дроны позволяют следить за ситуацией в районах зоны АТО на Донбассе, где наблюдатели находятся под угрозой, пояснил замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.37 | комментариев: задача ОБСЕ задействует дроны Camcopter S-100 Фото: osce.org Замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг отметил, что дроны позволяют "следить за ситуацией в районах, которые труднодоступны наземным патрулям или где наблюдатели находятся под угрозой".Он ожидает, что стороны конфликта на Донбассе не будут сбивать или перехватывать беспилотники ОБСЕ.Миссия будет использовать на Донбассе дроны Camcopter S-100. Они могут совершать полеты на расстояние свыше 160 км и способны работать ночью, когда мобильное наземное патрулирование ограничено из соображений безопасности.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.Наблюдатели часто заявляли об обстрелах их беспилотников на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки обсе донбассе дроны наблюдатели миссия Теги: война в украине