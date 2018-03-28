Дроны позволяют следить за ситуацией в районах зоны АТО на
Донбассе, где наблюдатели находятся под угрозой, пояснил замглавы
специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.37 |
комментариев: задача ОБСЕ задействует дроны Camcopter S-100 Фото:
osce.org Замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг отметил, что
дроны позволяют "следить за ситуацией в районах, которые
труднодоступны наземным патрулям или где наблюдатели находятся под
угрозой".Он ожидает, что стороны конфликта на Донбассе не будут
сбивать или перехватывать беспилотники ОБСЕ.Миссия будет
использовать на Донбассе дроны Camcopter S-100. Они могут совершать
полеты на расстояние свыше 160 км и способны работать ночью, когда
мобильное наземное патрулирование ограничено из соображений
безопасности.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией,
которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины.
Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также
участвует в переговорах между сторонами конфликта на
Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в
соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.Наблюдатели часто
заявляли об обстрелах их беспилотников на Донбассе.
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