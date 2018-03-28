«Чего ждать от боевиков на Пасху? Это лучше к психологам обратиться, чтобы понять, что у них сидит в голове. В принципе, я не вижу никаких признаков того, чтобы Владимир Путин, не говоря уже о марионеточных «ДНР/ЛНР», отказывался от своих целей на Донбассе. То есть они как стояли, так и стоят. И нет никаких признаков смягчения их позиции, кроме заявлений, что Путин может пойти на использование каких-то временных администраций с сохранением всех остальных требований», – об этом рассказал руководитель военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Он добавил, что эскалации конфликта являются игрой на «повышение ставок».

«И все эскалации вялотекущего конфликта являются игрой на повышение ставок. Они хотят показать себя сильными игроками в случае перевода решения этого конфликта в плоскость переговоров», – рассказал он.

По мнению Сунгуровского, все временные перемирия являются путем к дестабилизации.

«А все эти временные перемирия – не согласие конфликта. То есть Украина заинтересована в стабильном разрешении этого конфликта, а не во временных перемириях. Соответственно, все эти временные перемирия и их нарушение – тот же путь к дестабилизации, в том числе внутри Украины. И это ни к чему не ведет», – резюмировал он.

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