Близкие осужденного в аннексированном Крыму украинца Владимира Балуха ничего не знают о его судьбе, потому что из-за голодовки он находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением. Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить активиста. Фермер из Раздольненского района Крыма Балух был задержан после обыска 8 декабря 2016 года Фото: Володимир Балух / Facebook "Требуем от РФ немедленно освободить политзаключенного из Автономной Республики Крым Балуха, который объявил голодовку 19.03. Дело сфабриковано", – подчеркнула Беца. Вимагаємо від РФ негайно звільнити політв'язня з АРК В.Балуха, який оголосив голодування з 19.03.Справа сфабрикована https://t.co/NOWS2xOIEM — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 28 березня 2018 р. 28 марта в комментарии "Крым.Реалиям" жена Балуха Наталья заявила, что семья ничего не знает о его судьбе. В свидании с осужденным ей отказали потому, что они официально разведены, а пожилая мать Балуха не может приехать к сыну по состоянию здоровья. Из-за объявленной голодовки Балух находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Родственники фермера, известного своей проукраинской позицией, предполагали, что сотрудники спецслужбы подбросили боеприпасы.4 августа 2017 года крымский "суд" приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист свою вину не признал.Крымские правозащитники назвали дело сфабрикованным и подали две жалобы в Европейский суд по правам человека.2 октября "суд" отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим составом "суда". 24 октября арест активиста продлили до 16 января 2018 года. Однако 29 ноября "Верховный суд" Крыма отменил это решение.16 января Балуха взяли под стражу в зале Раздольненского районного "суда" оккупированного Крыма. Его приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).14 марта "Верховный суд" аннексированного Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего приговор смягчили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.19 марта правозащитники сообщили, что Балух объявил бессрочную голодовку, чтобы выразить протест против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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