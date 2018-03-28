Украинская власть не выполнила обязательств отменить представление е-деклараций общественными активистами. Это противоречит европейским стремлений Украины.

Об этом заявил Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан,передает со ссылкой на .

Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок представления деклараций активистами.

Брюссель часто требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент предложил проект закона, который был раскритикован Венецианской комиссией, а не нашла голосов для отмены скандальных норм.

"Украинская власть не выполнила своих обязательств", - сказал еврокомиссар.

"Отказ от отмены нормы, которая распространяет на активистов обязательства государственных служащих, противоречит европейским стремлениям Украины.

Это также противоречит рекомендациям, предоставленным Украине международными партнерами (в том числе в контексте мониторинга выполнения Украиной обязательств по визовой либерализации)", - добавил Ган.

За последние годы Украина достигла значительного прогресса. Важно не подорвать достигнутый прогресс

Он напомнил: гражданское общество должно контролировать деятельность власти "без лишних препятствий и вмешательств", а систему е-декларирования создали с целью "предотвращения коррупции государственными должностными лицами".

"Представители гражданского общества не является государственными чиновниками", - отметил он.

Еврокомиссар заявил, что действия Украины противоречат Соглашению об ассоциации.

"За последние годы Украина достигла значительного прогресса. Важно не подорвать достигнутый прогресс. должна вернуться к проблеме и как можно скорее отменить обязательства по е-декларированию активистов, ограничив эти обязательства только государственными должностными лицами", - подытожил Ган.

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