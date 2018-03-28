«Из 99 процентов у меня есть надежда на 1 процент», — сказала она. «Какой бы ни был яд, он дал им очень небольшой шанс на выживание. Но они останутся инвалидами на всю оставшуюся жизнь».

Скрипали остаются госпитализированными и находятся в критическом состоянии после того, как их обнаружили без сознания на скамейке в Солсбери. Полицейский, подвергшийся воздействию вещества во время расследования, был госпитализирован и выписан из больницы на прошлой неделе.

Страны во всем мире присоединились к Соединенному Королевству, обвиняя Россию в нападении. Многие, включая Соединенные Штаты, предприняли дипломатические действия против Кремля. По меньшей мере 21 страна изгнала более 135 российских дипломатов, которых они подозревают в шпионаже.

«Вместе мы передали сообщение о том, что мы не будем терпеть продолжающиеся попытки России нарушить международное право и подорвать наши ценности», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

Россия категорически отрицает любую причастность к атаке нервным веществом.

«Это покушение на жизнь российских граждан на территории Великобритании», — сказали в МИД России. «Само собой разумеется, что недружественный шаг этой группы стран не останется незамеченным».

В понедельник Тереза Мэй сказала, что Скрипали никогда не смогут оправиться от атаки, заявив, что «их состояние вряд ли изменится в ближайшем будущем, и они, вероятно, не смогут полностью восстановиться».

«Это показывает совершенно жестокий характер этого акта и опасности, с которыми могли столкнуться сотни невинных граждан в Солсбери», — сказала она. «Мы оцениваем, что более 130 человек в Солсбери могли быть потенциально подвержены воздействию этого нервного агента».

Замечания Виктории Скрипаль и Мэй схожи с теми, что сделал российский ученый Вил Мирзаянов, который в курсе о секретных экспериментах Москвы.

83-летний Мирзаянов сказал в начале этого месяца, что нервный агент, разработанный в начале 90-х годов в конце холодной войны, в 10 раз более силен, чем другие нервные агенты, такие как зарин или VX.

«Люди ушли — человек и его дочь. Даже если они выживут, они не поправятся», — сказал он AFP через неделю после нападения в Солсбери.

Он сказал, что нервный агент атакует нервную систему, что не позволяет жертвам дышать и вызывать невообразимую боль.

«Это пытка, — сказал он. «Это абсолютно неизлечимо».

Нападение на Скрипалей напоминает о печально известном убийстве Александра Литвиненко, бывшего офицера разведки, который в 2000 году перебрался в Лондон, публично обвинив своих начальников в сговоре с российским олигархом.

Живя в Лондоне, Литвиненко заболел в ноябре 2006 года и вскоре умер. В конечном итоге выяснили, что он был отравлен радионуклидным полонием-210.

В 2016 году было проведено судебное расследование. Смерть Литвиненко была операцией российской разведки, которая, вероятно, была одобрена президентом Владимиром Путиным.

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