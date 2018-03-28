Бывшему замминистра внутренних дел Украины Виктору Ратушняку, который, по версии следствия, причастен к расстрелам на Евромайдане, инкриминируют восемь статей Уголовного кодекса. Ратушняк был заместителем министра Фото: old.kmu.gov.ua Ратушняка подозревают в организации преступной группы, действия которой по препятствованию проведению массовых мероприятий привело к массовым жертвам между митингующих с 18-го по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева и 20 февраля – на столичной улице Институтской.Сарган перечислила восемь статей Уголовного кодекса Украины, которые инкриминируются экс-замминистра, в том числе – "умышленное убийство". https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1897755100298005 В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Во время протестов митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).Эскалация конфликта случилась после того, как 16 января 2014 года были приняты законы, которые называют "диктаторскими". 19 января 2014 года между протестующими с Майдана и милицией начались столкновения.По словам экс-генпрокурора Виталия Яремы, лишь с 18-го по 20 февраля были убиты 77 протестующих, около 700 человек получили ранения.В исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения "Беркут". В организации преступления – бывшего президента Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и Ратушняка. Большинство подозреваемых беркутовцев и чиновников скрываются в Российской Федерации и аннексированном ею Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины года дел которые внутренних Теги: евромайдан