|Убийства на Евромайдане: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-замминистра внутренних дел
|28.03.2018 23:57
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https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1897755100298005
В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Во время протестов митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).Эскалация конфликта случилась после того, как 16 января 2014 года были приняты законы, которые называют "диктаторскими". 19 января 2014 года между протестующими с Майдана и милицией начались столкновения.По словам экс-генпрокурора Виталия Яремы, лишь с 18-го по 20 февраля были убиты 77 протестующих, около 700 человек получили ранения.В исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения "Беркут". В организации преступления – бывшего президента Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и Ратушняка. Большинство подозреваемых беркутовцев и чиновников скрываются в Российской Федерации и аннексированном ею Крыму.
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