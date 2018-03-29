Об этом рассказал генеральный директор «Мрии» Саймон Чернявский.

«Интерес со стороны потенциальных инвесторов к компании действительно есть. В прошлом году к кредиторам «Мрии» с предложением обращалась компания «Кернел» и еще несколько крупных игроков аграрного рынка, в этом году так же получен ряд предложений от украинских, так и от международных компаний», — отметил генеральный директор агрохолдинга.

Также руководитель уточнил, что для кредиторов «Мрии» сельское хозяйство не является профильным бизнесом, а обслуживание рабочего капитала компании — вынужденная мера. Приход стратегического инвестора — идеальный вариант для дальнейшего развития «Мрии».

«Но любая договоренность о продаже может быть не раньше, чем завершится реструктуризация исторического долга компании. До этого момента нет ни предмета потенциальной сделки, ни юридического механизма для ее осуществления», — добавил Чернявский.

Напомним, что «Мрия Агрохолдинг» обрабатывает 165 тыс. га земли во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Мощность элеваторов и зернохранилищ — 600 тыс. т.

В августе 2014 года «Мрия» сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность агрохолдинга перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с учредителями компаниям, на момент объявления дефолта составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 операционный контроль над компанией перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который сейчас составляет $1,1 млрд.

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