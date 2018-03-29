Выяснить информацию о возможной коррупционной связи между бизнесменом Олегом Дерипаской и вице-премьером Сергеем Приходько пытался депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он направил запросы в Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Фонд борьбы с коррупцией в феврале опубликовал расследование о Дерипаске Фото: EPA В прокуратуре пояснили, что надзор за Дерипаской и Приходько не относится к компетенции ведомства. Буксман отметил, что это указано в первой статье федерального закона "О прокуратуре".Кроме Генпрокуратуры, Рашкин 12 февраля направил запросы по этому поводу директору ФСБ Александру Бортникову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.8 февраля Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что Приходько и Дерипаска в августе 2016 года провели три дня на яхте миллиардера вместе с "девушками из эскорт-агентств".В своем Instagram модель Настя Рыбка, которая в 2016 году якобы состояла в отношениях с Дерипаской, опубликовала фото и видео с яхты. Бизнесмен подал в суд на Рыбку, а также ее "секс-тренера" за публикацию частных фото без разрешения.Приходько назвал расследование провокацией, но заверил, что подавать в суд на Навального не будет.Роскомнадзор на основании решения Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края РФ от 9 февраля внес в список ресурсов, содержащих запрещенную к распространению информацию, расследование Фонда борьбы с коррупцией. Под запрет попали страница с расследованием на сайте Навального, а также видео с материалами, опубликованное в YouTube, 14 постов в Instagram и еще семь видеороликов на YouTube.9 февраля "Радио Свобода" и "Медиазона" получили уведомления Роскомнадзора с требованием удалить фотографии из новостей о расследовании по Дерипаске и Приходько.24 февраля Навальный удалил со своего сайта ролик с расследованием ФБК из-за блокировки интернет-ресурса Роскомнадзором.По данным издания "Собеседник.RU", на 79-летнюю мать Дерипаски оформлены миллиардные активы, а сам бизнесмен имеет гражданство Кипра. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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