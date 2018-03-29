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Генпрокуратура РФ отказалась проверять на коррупцию отношения Дерипаски с Приходько
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29.03.2018 00:05
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Выяснить информацию о возможной коррупционной связи между
бизнесменом Олегом Дерипаской и вице-премьером Сергеем Приходько
пытался депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он направил запросы
в Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет РФ. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Фонд борьбы с коррупцией в
феврале опубликовал расследование о Дерипаске Фото: EPA В
прокуратуре пояснили, что надзор за Дерипаской и Приходько не
относится к компетенции ведомства. Буксман отметил, что это указано
в первой статье федерального закона "О прокуратуре".Кроме
Генпрокуратуры, Рашкин 12 февраля направил запросы по этому поводу
директору ФСБ Александру Бортникову и председателю Следственного
комитета Александру Бастрыкину.8 февраля Фонд борьбы с коррупцией
оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал
расследование, в котором утверждается, что Приходько и Дерипаска в
августе 2016 года провели три дня на яхте миллиардера вместе с
"девушками из эскорт-агентств".В своем Instagram модель Настя
Рыбка, которая в 2016 году якобы состояла в отношениях с
Дерипаской, опубликовала фото и видео с яхты. Бизнесмен подал
в суд на Рыбку, а также ее "секс-тренера" за публикацию частных
фото без разрешения.Приходько назвал расследование
провокацией, но заверил, что подавать в суд на Навального не
будет.Роскомнадзор на основании решения Усть-Лабинского районного
суда Краснодарского края РФ от 9 февраля внес в список
ресурсов, содержащих запрещенную к распространению информацию,
расследование Фонда борьбы с коррупцией. Под запрет попали страница
с расследованием на сайте Навального, а также видео с
материалами, опубликованное в YouTube, 14 постов в
Instagram и еще семь видеороликов на YouTube.9 февраля "Радио
Свобода" и "Медиазона" получили уведомления
Роскомнадзора с требованием удалить фотографии из новостей о
расследовании по Дерипаске и Приходько.24
февраля Навальный удалил со своего сайта ролик с
расследованием ФБК из-за блокировки интернет-ресурса
Роскомнадзором.По данным издания "Собеседник.RU", на 79-летнюю мать
Дерипаски оформлены миллиардные активы, а сам бизнесмен имеет
гражданство Кипра.
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