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Вятрович: Кириллица - часть нашей культуры, отказ от нее сделает нас слабее
29.03.2018 00:05
Вятрович: Кириллица - часть нашей культуры, отказ от нее сделает нас слабее
Глава Института нацпамяти выступил против отказа от кириллицы
Директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович выступил против идеи отказаться от кириллицы.
Вятрович: Кириллица - часть нашей культуры, отказ от нее сделает нас слабее Фото: styler.rbc.ua

"Кириллица - это основательный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, следовательно растворит нашу уникальность", - написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Напомним, что накануне глава МИД Павел Климкин предложил дискуссию о введении в Украине латиницы.

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