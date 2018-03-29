|Вятрович: Кириллица - часть нашей культуры, отказ от нее сделает нас слабее
|29.03.2018 00:05
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Глава Института нацпамяти выступил против отказа от кириллицыДиректор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович выступил против идеи отказаться от кириллицы.
Фото: styler.rbc.ua
"Кириллица - это основательный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, следовательно растворит нашу уникальность", - написал Вятрович на своей странице в Facebook.
Напомним, что накануне глава МИД Павел Климкин предложил дискуссию о введении в Украине латиницы.
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