Глава Института нацпамяти выступил против отказа от кириллицы

"Кириллица - это основательный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, следовательно растворит нашу уникальность" , - написал Вятрович на своей странице в Facebook .