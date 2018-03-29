Тело мужчины обнаружили пожарные в частном гараже в с. Дударкив Бориспольского р-на Киевской обл.

28 марта в 12:05 они получили сообщение о пожаре, сообщает ГСЧС Киевской обл.

Спасатели обнаружили, что горит моторный отсек и кабина автомобиля ЗИЛ-130. Он стоял в гараже,передает со ссылкой на .

Пожар ликвидировали силами пожарных с Дударкова.

На пожаре обнаружено тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается. Причины гибели и возгорания выясняются.

В Запорожье, на улице Школьной, неожиданно взорвался автомобиль. Взрыв был довольно сильным. Осколок, который отлетел от взорванного Outlander, попал в LADA Kalina, которая стояла неподалеку.

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