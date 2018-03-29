|Парубий предлагает рассмотреть отмену е-деклараций для антикоррупционеров 3 апреля
|29.03.2018 00:13
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Срок подачи декларации истекает 1 апреляСпикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил рассмотреть вопрос об отмене обязательного электронного декларирования для членов общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, 3 апреля.
Андрей Парубий. Фото: zn.ua / Артюшенко
Парубий выступил с инициативой, чтобы первым вопросом в повестке дня заседания Рады во вторник, 3 апреля, стоял вопрос отмены процедуры электронного декларирования для общественных активистов и декриминализация статьи за непредставление или несвоевременное представление электронной декларации общественными активистами, сообщает пресс-служба парламента.
"Сегодня во время совещания председатель и представители фракций и групп парламента согласовали, что проведут работу в своих фракциях, чтобы мы вместе вышли на положительное решение о декриминализации статьи о непредставлении электронных деклараций общественными активистами и об отмене электронного декларирования для общественных активистов", - заявил Парубий.
Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко настаивает на отмене Верховной Радой обязательного электронного декларирования для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.
В среду европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Верховную Раду и власти Украины из-за отказа отменить электронные декларации для членов антикоррупционных общественных организаций.
22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят крайний срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.
Поправки в закон об электронном декларировании, согласно которым члены общественных антикоррупционных организаций обязаны отчитываться о доходах, были приняты Радой 23 марта 2017 года. Крайний срок подачи декларации - 31 марта 2018 года.