Срок подачи декларации истекает 1 апреля

Парубий выступил с инициативой, чтобы первым вопросом в повестке дня заседания Рады во вторник, 3 апреля, стоял вопрос отмены процедуры электронного декларирования для общественных активистов и декриминализация статьи за непредставление или несвоевременное представление электронной декларации общественными активистами, сообщает пресс-служба парламента.

"Сегодня во время совещания председатель и представители фракций и групп парламента согласовали, что проведут работу в своих фракциях, чтобы мы вместе вышли на положительное решение о декриминализации статьи о непредставлении электронных деклараций общественными активистами и об отмене электронного декларирования для общественных активистов" , - заявил Парубий.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко настаивает на отмене Верховной Радой обязательного электронного декларирования для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

В среду европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Верховную Раду и власти Украины из-за отказа отменить электронные декларации для членов антикоррупционных общественных организаций .

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты , которые отменяют или переносят крайний срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.