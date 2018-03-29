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В оккупированный Крым привезли немецких школьников
29.03.2018 00:21
В оккупированный Крым привезли немецких школьников
Украина требует объяснений от власти Аугсбурга
17 немецких школьников прилетели в оккупированный Симферополь вечером 27 марта. На полуострове они пробудут два дня.
В оккупированный Крым привезли немецких школьников Фото: crimea.ria.ru

Детей привезли для участия в проекте "Дни российско-немецкой детской народной дипломатии в Ялте", сообщают "РИА Новости".

В рамках визита планируется подписание договора о сотрудничестве между национально-культурной автономией немцев Ялты, Ялтинской средней школой №1, школы иностранных языков "Лингва-мир" и какой-то общественной организацией из Германии.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что организаторы поездки немецких школьников в оккупированный Крыму должны быть привлечены к ответственности.

"Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей. Из-за отсутствия консульского и страховой защиты - это очень опасная авантюра. Ее организаторы должны быть привлечены к ответственности", - написал глава МИД в твиттере.

Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко потребовал от обербургомистра города Аугсбург отреагировать на визит немецких школьников в Крым, говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

"Генконсульство возмущено факту использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

В связи с этим, генеральный консул обратился с письмом к обербургомистра Аугсбурга Курта Грибля с просьбой "жестко отреагировать на недопустимо привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ в сомнительных политических акций".

Напомним, что ранее немецкие депутаты от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны 3 февраля незаконно посетили аннексированный Россией Крым.

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