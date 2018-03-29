Сборная России по футболу потерпела второе поражение подряд. На этот раз росийны были биты французами на своем поле. Забивали россиянам звезды мирового футбола. Форвард "Монако" Киллиан Мбаппе отметился дублем. Полузащитник " Юнайтед" Погба забил красивый мяч со штрафного удара.

Для россиян это поражение стало вторым подряд на своем поле. Несколько дней назад в Москве победу праздновала Бразилия. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу "королей самбы",передает со ссылкой на .

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