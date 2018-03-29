|Емілі Ратажковскі перелякала шанувальників дуже плоским животом (ФОТО)
|29.03.2018 00:28
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Відома модель Емілі Ратажковскі не вперше шокує шанувальників і змушує задуматися про стан її здоров'я: так, минулого літа фани були переконані, що у моделі анорексія, втім, зірка чутки не коментувала, а потім трохи набрала ваги.
Днями в Інстаграмі Емілі з'явилася світлина, на якій Емілі позує у червоному топі, демонструючи неймовірно плоский живіт. Судячи з декорацій, Ратажковскі стала героїнею нового рекламного кампейну, хоча поки що жодних деталей невідомо.
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