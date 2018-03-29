Немецкие парламентарии и дипломаты посетили Донбасс, где встретились с главой Донецкой облгосадминистрации Павлом Жебривским. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в восстановлении разрушенной инфраструктуры и налаживании жизни на территориях, где еще недавно шли активные боевые действия Фото: Павло Жебрівський / Facebook "Встретился с депутатами Бундестага от Социал-демократической партии Германии: Нильсеном Шмидтом, заместителем председателя комитета по иностранным делам; Фритцем Фельгентроем, членом комитета по вопросам обороны; Земтье Меллером, членом комитета по вопросам обороны; и Дагмар Циглер, членом комитета по вопросам экономического сотрудничества и развития. На встрече присутствовали генеральный консул ФРГ в Донецке Вольфганг Мессингер и представители Фонда имени Фридриха Эберта. Обсудили проблемы и потребности жителей прифронтовой зоны, вопрос восстановления инфраструктурных объектов и интеграции оккупированных территорий", – отметил глава Донецкой ОГА. https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/887431278106059 Глава делегации Шмидт заверил представителей властей Донецкой области, что Германия стоит на позициях восстановления территориальной целостности Украины, а также наращивает предоставление помощи."Договорились о дальнейшем сотрудничестве в вопросах восстановления разрушенной инфраструктуры и налаживания нормальной жизни на территориях, где еще недавно шли активные боевые действия", – подчеркнул Жебривский.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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