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Жебривский обсудил с делегацией из Бундестага вопрос восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса
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29.03.2018 00:29
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Немецкие парламентарии и дипломаты посетили Донбасс, где
встретились с главой Донецкой облгосадминистрации Павлом
Жебривским. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в восстановлении
разрушенной инфраструктуры и налаживании жизни на территориях, где
еще недавно шли активные боевые действия Фото: Павло Жебрівський /
Facebook "Встретился с депутатами Бундестага от
Социал-демократической партии Германии: Нильсеном Шмидтом,
заместителем председателя комитета по иностранным делам; Фритцем
Фельгентроем, членом комитета по вопросам обороны; Земтье Меллером,
членом комитета по вопросам обороны; и Дагмар Циглер, членом
комитета по вопросам экономического сотрудничества и развития. На
встрече присутствовали генеральный консул ФРГ в Донецке Вольфганг
Мессингер и представители Фонда имени Фридриха Эберта. Обсудили
проблемы и потребности жителей прифронтовой зоны, вопрос
восстановления инфраструктурных объектов и интеграции
оккупированных территорий", – отметил глава Донецкой ОГА.
https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/887431278106059
Глава делегации Шмидт заверил представителей властей Донецкой
области, что Германия стоит на позициях восстановления
территориальной целостности Украины, а также наращивает
предоставление помощи."Договорились о дальнейшем сотрудничестве в
вопросах восстановления разрушенной инфраструктуры и налаживания
нормальной жизни на территориях, где еще недавно шли активные
боевые действия", – подчеркнул Жебривский.Вооруженный конфликт
на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют
часть Донецкой и Луганской областей.
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