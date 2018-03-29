Соединенные Штаты Америки и их союзники выдворяют 151 представителя российских посольств, отметила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт. В Госдепартаменте считают, что Россия подрывает мир и стабильность Фото: ЕРА "Изгнание 151 российского служащего Соединенными Штатами и нашими союзниками сделает мир более безопасным. От Австралии до Канады и по всей Европе согласны, что российская кампания, которая подрывает международный мир и стабильность, угрожает суверенитету и безопасности стран во всем мире, должна быть прекращена", – написала она. The expulsion of 151 Russian officials by US & our allies will make the world safer. From #Australia to #Canada & across #Europe, we agree that #Russia’s campaign to undermine int'l peace & stability, threatening the sovereignty & security of countries worldwide, must be stopped. — Heather Nauert (@statedeptspox) 28 марта 2018 г. 4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.По подсчетам телеканала CNN на 28 марта, российских дипломатов выслали еще 27 стран, в том числе Украина.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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