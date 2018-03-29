28 марта 2018, г. - глава Госгеонедр Олег Кирилюк открыл последний семинар проекта Geomap-200. Совместно с канадскими партнерами был открыт доступ к геологической карты Украины, - оцифровано геологические данные, содержащие геологическую информацию за 24 года независимости Украины, то есть по 1991-2015 годы,передает со ссылкой на .

Такой массив информации, который накапливался отечественными геологами несколько десятилетий, открывается впервые и находится в свободном доступе в Интернет-сети.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря сотрудничеству ГНПП "Геоинформ Украины", которое относится к сфере управления Держгеонадр, и Министерства природных ресурсов Канады в рамках проекта Geomap-200 - преобразование имеющейся геологической карты Украины в стандартизированный, нынешний цифровой формат, который будет доступен на сайте для общественности и инвестиционной и разведывательного сообщества.

"Я хочу воспользоваться этой возможностью и поздравить Украины и Государственную службу геологии и недр Украины с миссией, которую мы вместе осуществили воплотив в жизнь украинского - канадский проект Geomap-200. За 18 месяцев сотрудничества Украины и Канады проведена масштабная работа целью которой было - оцифровать и обновить геологические карты Украины в цифровом формате (гео-PDF) и сделать их доступными для общественности с помощью инструментов веб-ГИС запросов, визуализации и загрузки. Это явный и заметный сигнал для правительств и частного сектора как в Украине, так и за ее пределами, что информация о геологические данные в Украину со временем становится доступной ", - отметил во время семинара господин Джеймс Иккерс, Советник по вопросам бизнеса, Центр дистанционных исследований, менеджер проекта от Канады.

По словам временно исполняющего обязанности Председателя Государственной службы геологии и недр Украины Олега Кирилюка, успех проекта Geomap-200 будет служить в качестве катализатора для Держгеонадр, который сдвинулся процесс реформирования государственной политики в области недропользования.

"Содействие более эффективной практике управления открытыми данными и геологическими исследованиями, в частности, Государственной геологической карты Украины и нетрадиционных ресурсов нефти и газа приведет к улучшению экономических стимулов, позволяя частным компаниям работать в более конкурентной среде для развития ресурсов страны, действительно такие проекты приблизили нашу страну к цивилизованных государств в геологическом направлении ", - подчеркнул Кирилюк.

Информационное наполнение ресурса осуществляется непосредственно через перевод имеющихся бумажных карт в растровый формат (гео) PDF путем сканирования, применяя географические корректировки и загрузки конечного продукта в Интернет для публичного доступа. Перевод писем карты, доступных в различных цифровых форматах, в векторный формат (гео) PDF, применяя географические корректировки и загрузки конечного продукта в Интернет для публичного доступа. Обеспечение перевода на английский язык аннотаций и метаданных для вновь отсканированных и существующих карт.

Напомним, что сотрудничество между Государственной службой геологии и недр Украины, "Геоинформ Украины" и Министерством природных ресурсов Канады была основана в 2014 году. Основная цель этого сотрудничества заключается в преобразовании существующей геологической карты Украины в стандартизированный, нынешний цифровой формат, который будет доступен на сайте для общественности с повышенным уровнем прозрачности и открытости.

Государственное научно-производственное предприятие "Государственный информационный геологический фонд Украины" занимается сбором, накоплением, учетом, хранением и аналитической обработкой результатов геологических, геофизических, гидрогеологических и инженерно-геологических исследований недр, мониторинга геологической среды и минерально-сырьевой базы.

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