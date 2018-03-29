Украинские пограничники 25 марта задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно "Норд" и отконвоировали его в Бердянск. Так называемый вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко назвал это грубым нарушением международного права. Власти оккупированного Крыма хотят оказать правовую помощь экипажу задержанного судна Фото: dpsu.gov.ua По его словам, дело было возбуждено по ст. 211 Уголовного кодекса РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).Михайличенко отметил, что задержание российского судна – это "грубое нарушение международного права". Представитель оккупационного правительства Крыма подчеркнул, что действия украинских пограничников "противоречат Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года".Чиновник рассказал, что крымские власти работают над оказанием правовой помощи членам задержанного судна. Он отметил, что также решается вопрос о подвозе для них питания и питьевой воды и выделении материальной помощи.25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно под российским флагом и отконвоировали его в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа.Спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что судно "Норд" нарушило порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию.Членов экипажа, у которых были российские паспорта, выданные в аннексированной Керчи, могут привлечь к административной ответственности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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