Эксперты заявили в своем докладе, опубликованном на веб-сайте, который специализируется на новостях и анализе Северной Кореи, что эта активность была обнаружена на реакторе в комплексе Йонбен, расположенном к северу от Пхеньяна.

Спутниковые снимки от 25 февраля показали, что из здания выходит пар.

«Это свидетельствует о том, что 5000 киловатт ядерных реакторов продолжают работать», — говорится в опубликованном в четверг отчете. «Если реактор возобновит работу, это будет означать, что Северная Корея, вероятно, возобновила производство плутония для ядерного развития. Это также означает, что Северная Корея может расширять трубы для сброса охлаждающей воды, чтобы лучше скрыть рабочее состояние ядерного реактора и еще больше затруднить будущую деятельность по мониторингу».

Военный участок в этом районе также показал увеличение численности персонала. Неясно, для чего используется станция, но эксперты сказали, что ее можно использовать для дополнительной безопасности — или режим строит новый объект.

В другом докладе Jane’s Intelligence Review, опубликованном ранее в этом месяце, говорится, что в экспериментальном реакторе сейчас проводится тестовая программа.

Этот реактор был завершен пять лет назад и, хотя он предназначен для использования в гражданских целях, он может быть использован для производства плутония или трития, говорится в докладе.

Мировые официальные лица могут никогда не узнать, используется ли реактор для производства электроэнергии для северокорейцев или для производства оружейного материала для бомб, поскольку только международные инспекции, которых здесь нет, могут определять использование. Реактор был связан с местной электрической сетью и, как полагают, потенциально способен обеспечить электричеством около 50 000 человек, если будет работать на полную мощность.

«Дальнейшее наблюдение за активностью на этом участке, скорее только, покажет ключи к конечным намерениям Северной Кореи», — говорится в докладе Джейн.

Отчеты начали появляться за несколько месяцев до того, как Ким собрался встретиться с Трампом. Предполагается, что руководитель КНДР встретится с южнокорейскими чиновниками в апреле. В ходе обоих саммитов денуклеаризация станет важной темой в повестке дня.

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