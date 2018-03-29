31 марта и 1 апреля Музей Ивана Гончара устраивает традиционную ярмарку. В течение двух дней Пасхальная мастерская подарит посетителям множество мастер-классов: писанки, приготовления естественных красителей, изготовление вытинанок и птиц для украшения дома, свистульки из глины, "жаворонки из теста", покраска яиц и изготовления свечей из воска,передает со ссылкой на .

Предлагает познакомиться с украинцами, которые сегодня возрождают традиционное искусство.

Валентина Ткач - ткачиха

"Ткачество мне передалось на уровне подсознания. Без него просто не представляю своей жизни, - рассказывает Валентина. - Самое главное любить свое дело и творить с хорошим настроением. Часто замечала, когда на большом энтузиазме и подъеме тчеш даже самый простой ковер, переплетаешь эти цветные нити, именно к нему больше тянутся люди. Чтобы хотя бы погладить его, почувствовать. Люди тянутся к хорошему. Оно питает нас".

На древнем станке мастер из цветных шерстяных нитей руками тчет коврики. Их орнаменты, размеры и толщина нити воспроизводят традиции древнего народного промысла - ткачества. Также Валентина создает дорожки и различные ковровые изделия, в частности, сумки. Многие из ее работ есть за рубежом - в Канаде, , Кореи, Испании, Италии, Португалии.

Вместе с матерью Марией Вовкулою мастерица привезла в столичный Национальный музей украинского декоративного искусства около 20 ковров на собственную выставку. Все они созданы по эскизам, которые разрабатывались во времена существования Богуславской фабрики на основе традиционных мотивов Приднепровья. Наибольший ковер, созданный Валентиной и ее матерью - "Поцелуй солнца", размером 2х3,6 м.

Дмитрий Кудря - мастер художественной обработки древесины

"Мой отец, Кудря Владимир Дмитриевич, собственноручно построил дом (от фундамента до крыши), он имел свою мастерскую, - говорит Дмитрий Кудря. - В детстве мне очень нравилось с ним там работать. Инструменты, запах сосновой стружки, творческий климат - все это и вдохновило меня на любовь к работе с деревом. А еще я не был избалован игрушками. У меня была одна старушка металлическая машинка, которую я очень берег и любил.

В школе действовал кружок, в котором ученики изготавливали различные изделия из дерева, но я его не посещал, наблюдал за ними через окно. Затем дома сам пробовал что-то творить. Результатов я достигал самостоятельно, нигде не учился ремеслу. Еще мне очень помог Александр Георгиевич Босой: указывал направление, что и как делать, критиковал".

Лариса Головня - писанкарка

"Писанка - это благодатное действо, которое побуждает людей к лучшим моментам. Когда человек начинает писать писанки, он меняется. Становится мягче, открытым. Писанка дает возможность получать удовольствие почти сразу. На мастер-классах в момент снятия воска и открытия цветов, когда писанка начинает тебе улыбаться всеми своими символами, никогда не было такого случая, чтобы кто-то не улыбнулся и не обрадовался. Стараюсь максимально рассказать и о профессиональной стороне. Чтобы люди не воспринимали писанку как сувенир, а держали ее как сакральную вещь", - рассказывает Лариса Головня.

Участвовала в более чем 30 профессиональных художественных выставок, которые проходили в Украине, Беларуси, Франции, Германии, Японии, Италии, Польши, Голландии, Вашингтоне. Лариса Головня разработала методику преподавания писанкарства в высших и средних учебных заведениях, которая имеет прикладное значение.

Более 20 лет Лариса Головня вела кружок "Писанкарство" в Киевском дворце детей и юношества. Часто путешествует с семинарами, обучая детей и взрослых.

Ольга Костюченко - мастер по вышивке, набивки, народной кукле и игрушки

"Я не знаю слова "вдохновение". Его, наверное, придумали ленивые люди. Я готова работать всегда, были бы силы, - говорит мастерица. - Начинала я с вышивки. Моей наставницей была Наталья Черняк, известная на Черниговщине мастерица. Набивку осваивала самостоятельно, изучая образцы старых тканей из фондов Черниговского исторического музея имени Тарновского. Для изготовления своих работ стараюсь использовать натуральные ткани".

В работе использует растительные, зооморфные, антропоморфные мотивы, которые подчинены геометрическим орнаментам. Работает только с натуральными материалами: домотканым и промышленным полотном, льном, хлопком.

Произведения мастера хранятся в отечественных и зарубежных частных коллекциях Европы и .

Россипчук Жанна - керамистка

"Керамика - основной для меня занятие. В ней я открываю вечность. Много читаю специальной литературы, и по Триполье также. Считаю - это основой всей мировой керамики. Учусь самостоятельно. Керамика - удивительный мир, в котором сошлись все стихии - Земля с Огнем, Вода с Воздухом. Это магическое настроение я и стараюсь передать в своих творениях".

Мастер творит все разновидности гончарной посуды - кувшины, блюда, чашки для кофе и чая, вазы, подсвечники; украшения. Методом плетения из глины создает уникальную посуду, украшенную разнообразными орнаментами. Часто обращается к теме Триполья, как в формах изделий, так и в их отделке.

Александр Розанов - мастер лозоплетения

"Помню свое первое в жизни изделие - корзину. Очень долго его плел. Старался, чтобы получилось аккуратно, - рассказывает Александр. - В ремесле мне больше только нравится, как из ничего создается вещь. Его естественность".

Александр профессионально занимается лозоплетением с 1991 года. Основами этого ремесла овладел самостоятельно. С ивовой лозы мастер плетет хлебницы, корзины (пасхальные, для игрушек, газет, зонтов, белья), подносы, панно, торшеры и тому подобное. Иногда в своих работах использует ветки акации. Методом скрещивания выводит свой сорт лозы.

31 марта - 1 апреля более полусотни мастеров из разных уголков Украины будут представлять традиционные ремесла на Пасхальном ярмарке народного искусства в Музее Ивана Гончара.

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