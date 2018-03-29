На кортах в Майами состоялось четвертьфинальное противостояние между 4-й ракеткой мира Украинский Элина Свитолина и 5-й ракеткой мира латвийкой Еленой Остапенко, передает корреспондент.

На старте встречи с 3-х геймов на подаче каждой с теннисисток состоялись по два реализованы брейк-пойнты в исполнении противниц (3:3). При счете 5:4 латвийка не сумела подать на сет. Однако на тай-брейке лучше себя проявила уроженка Латвии.

В первом же гейме следующего сета Свитолина выиграла гейм на подаче 5-й ракетки мира. Впоследствии последовала серия брейков, а при счете 6:5 украинка не смогла подать на сет и в итоге уступила и на втором тай-брейке — 6:7 (3), 6:7 (5).

Стоит отметить, что оппонентка латвийка по следующем раунде турнира определится в противостоянии 8-й сеяной Винус Уильямс и Даниэль Роуз Коллинс.

Добавим также, другую полуфинала пару составили белоруска Азаренко и американка Стивенс (13).

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